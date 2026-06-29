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Укрпочта отменяет доплату за доставку в села: что еще изменится с 1 июля

18:08, 29 июня 2026
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Укрпочта с 1 июля отменяет доплату за доставку в села, уравнивает тарифы для городских и сельских населенных пунктов и повышает стоимость курьерской доставки на 5 гривен.
Укрпочта отменяет доплату за доставку в села: что еще изменится с 1 июля
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С 1 июля Укрпочта отменяет доплату за доставку отправлений в села, где работают стационарные или передвижные точки присутствия компании. В то же время стоимость курьерской доставки увеличится на 5 гривен из-за подорожания топлива. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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По его словам, отныне доставка в населенные пункты, где есть отделение Укрпочты или почтовая комната в помещении сельского совета, будет осуществляться без дополнительной платы. Ранее за доставку передвижными отделениями взималась доплата в размере 45 гривен.

Таким образом, тариф на доставку в села будет таким же, как и для отправлений в пределах городов.

Кроме того, без дополнительных платежей будет осуществляться доставка в почтоматы Укрпочты.

В то же время из-за роста стоимости топлива компания повышает тариф на курьерскую доставку на 5 гривен. После изменений он составит 50 гривен и, как отмечают в Укрпочте, останется одинаковым как для городских, так и для сельских населенных пунктов.

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Украина Укрпочта

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