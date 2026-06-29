В Верховном Суде определили 12 делегатов на XXI внеочередной съезд судей Украины
Пленум Верховного Суда 29 июня путем тайного голосования определил 12 делегатов, которые будут представлять суд на XXI внеочередном съезде судей Украины. Проведение съезда запланировано на 2 сентября 2026 года.
По результатам голосования делегатами избраны:
- от Кассационного административного суда в составе Верховного Суда — Ирина Желтобрюх, Олеся Радишевская и Александр Стародуб;
- от Кассационного хозяйственного суда — Валерий Картере, Ирина Кондратова и Татьяна Малашенкова;
- от Кассационного уголовного суда — Василий Бородий, Наталия Марчук и Виктор Остапук;
- от Кассационного гражданского суда — Дмитрий Гудыма, Светлана Карпенко и Анна Коломиец.
Ожидается, что во время XXI внеочередного съезда судей Украины будут рассмотрены вопросы назначения судей Конституционного Суда Украины, а также избрания восьми членов Высшего совета правосудия.
Кроме того, Пленум Верховного Суда принял решение о создании рабочей группы, которая подготовит предложения по внесению изменений в штатное расписание Аппарата Верховного Суда.
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