В Верховном Суде определили 12 делегатов на XXI внеочередной съезд судей Украины

Пленум Верховного Суда избрал 12 делегатов на ХХІ внеочередной съезд судей Украины, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос назначения судей Конституционного Суда и избрания восьми членов Высшего совета правосудия.

фото: Верховный Суд

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Пленум Верховного Суда 29 июня путем тайного голосования определил 12 делегатов, которые будут представлять суд на XXI внеочередном съезде судей Украины. Проведение съезда запланировано на 2 сентября 2026 года.

По результатам голосования делегатами избраны:

от Кассационного административного суда в составе Верховного Суда — Ирина Желтобрюх, Олеся Радишевская и Александр Стародуб;

от Кассационного хозяйственного суда — Валерий Картере, Ирина Кондратова и Татьяна Малашенкова;

от Кассационного уголовного суда — Василий Бородий, Наталия Марчук и Виктор Остапук;

от Кассационного гражданского суда — Дмитрий Гудыма, Светлана Карпенко и Анна Коломиец.

Ожидается, что во время XXI внеочередного съезда судей Украины будут рассмотрены вопросы назначения судей Конституционного Суда Украины, а также избрания восьми членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, Пленум Верховного Суда принял решение о создании рабочей группы, которая подготовит предложения по внесению изменений в штатное расписание Аппарата Верховного Суда.

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