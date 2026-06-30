В Польше ужесточили правила для владельцев квартир, которые сдают жилье: кому грозят крупные штрафы

Новые требования уже вступили в силу, а за их игнорирование владельцам жилья грозит штраф до 30 тысяч злотых.

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С 30 июня 2026 года в Польше вступили в силу новые требования пожарной безопасности для объектов краткосрочной аренды. Владельцы квартир, апартаментов и комнат, сдаваемых посуточно, теперь обязаны оборудовать такие помещения автономными датчиками дыма, а в отдельных случаях — также датчиками угарного газа. За несоблюдение требований предусмотрены значительные штрафы, а также другие виды ответственности.

Датчики дыма стали обязательными для краткосрочной аренды

Новые правила распространяются на объекты, используемые для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только об отелях или пансионатах, но и о квартирах, апартаментах и комнатах, сдаваемых посуточно, в том числе через онлайн-платформы бронирования.

Теперь каждое такое помещение должно быть оборудовано как минимум одним автономным датчиком дыма.

Требование об установке датчиков дыма и угарного газа предусмотрено постановлением министра внутренних дел и администрации Польши от 21 ноября 2024 года, которым внесены изменения в правила противопожарной защиты зданий, других сооружений и территорий.

Какие объекты освобождаются от установки дополнительных датчиков

Новые правила предусматривают исключение. Если помещение уже оборудовано системой пожарной сигнализации или стационарной автоматической системой пожаротушения, устанавливать отдельный автономный датчик дыма не требуется.

Это касается прежде всего объектов, которые уже имеют комплексные системы противопожарной защиты.

Когда необходимо установить датчик угарного газа

Отдельная обязанность касается помещений, в которых используются устройства, работающие на твердом, газообразном или жидком топливе.

В частности, это квартиры, оборудованные газовыми колонками, котлами, каминами или другими устройствами, в которых происходит сжигание топлива. В таких случаях владельцы также обязаны установить датчик угарного газа.

Не каждый датчик соответствует новым требованиям

Польское законодательство требует, чтобы установленные устройства соответствовали действующим польским стандартам.

Поэтому приобретение самых дешевых моделей без необходимых технических характеристик может не соответствовать требованиям законодательства. Владельцам рекомендуют обращать внимание не только на сам факт установки датчика, но и на его соответствие действующим техническим нормам.

Какие штрафы грозят за отсутствие датчиков

За отсутствие обязательных датчиков владельцам может грозить штраф до 5 тысяч польских злотых (примерно 60 тысяч гривен) либо штраф, назначенный судом, в размере до 30 тысяч злотых (почти 360 тысяч гривен).

В отдельных случаях закон также допускает применение ареста либо наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, владелец может быть привлечен к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Отсутствие датчиков может повлиять на страховые выплаты

Невыполнение новых требований может иметь последствия не только из-за штрафов.

В случае пожара или отравления угарным газом страховая компания может проверять, выполнил ли владелец обязанности, установленные законодательством. Это может повлиять на решение о выплате страхового возмещения.

Кто будет контролировать выполнение новых правил

Соблюдение требований могут проверять уполномоченные государственные органы, в частности Государственная пожарная служба Польши.

Если во время проверки будут выявлены нарушения, владельца могут обязать устранить их в установленный срок.

Кого новые требования пока не касаются

Обязанность, вступившая в силу 30 июня 2026 года, распространяется прежде всего на объекты краткосрочной аренды и средства размещения.

В то же время владельцы квартир и частных домов, которые используют жилье исключительно для собственного проживания, должны будут установить датчики дыма только с 1 января 2030 года.

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