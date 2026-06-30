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Не каждый имеет право изменить имя — названы законные основания для отказа

19:55, 30 июня 2026
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Изменить можно не только имя, но и фамилию или отчество, однако воспользоваться этим правом смогут не все.
Не каждый имеет право изменить имя — названы законные основания для отказа
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Право на изменение имени в Украине гарантировано законом и является одной из важных личных свобод граждан. В то же время такая процедура имеет четко определенные правила: воспользоваться ею можно только при соблюдении установленных законом условий, а в отдельных случаях орган государственной регистрации вправе отказать.

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При этом украинцы могут изменить не только собственное имя, но и фамилию или отчество, а во время действия военного положения обратиться за этой административной услугой можно независимо от места регистрации.

Кто имеет право изменить имя, фамилию или отчество

В Украине понятие имени включает три составляющие: фамилию, собственное имя и отчество.

После достижения 16 лет гражданин имеет право самостоятельно изменить любую из составляющих без получения согласия родителей или других законных представителей. В частности, можно изменить собственное имя, фамилию или отчество.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет такая возможность также предусмотрена законом, однако в большинстве случаев воспользоваться ею можно только с согласия обоих родителей или опекунов.

Когда достаточно согласия только одного из родителей

Закон определяет случаи, когда лицу в возрасте от 14 до 16 лет для изменения имени достаточно согласия только одного из родителей. Это возможно, если другой из родителей:

  • умер или объявлен умершим;
  • признан безвестно отсутствующим;
  • является недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • лишен родительских прав;
  • исключен из актовой записи о рождении ребенка;
  • либо запись о нем была внесена исключительно по заявлению матери.

В каких случаях могут отказать в изменении имени

Несмотря на гарантированное законом право на изменение имени, орган государственной регистрации может отказать в проведении процедуры, если заявитель:

  • является фигурантом уголовного производства или находится под административным надзором;
  • имеет неснятую или непогашенную судимость;
  • разыскивается правоохранительными органами другого государства;
  • подал документы, содержащие недостоверные сведения.

В то же время законодательство не ограничивает количество изменений имени.

Кроме того, во время действия военного положения обратиться за этой административной услугой можно в любой отдел ДРАЦС независимо от зарегистрированного места жительства.

Какие необычные имена выбирали украинцы в 2026 году

Украинцы не только пользуются правом на изменение имени, но и нередко выбирают довольно необычные варианты.

По информации органов юстиции, среди самых интересных случаев, зарегистрированных за пять месяцев 2026 года:

  • в Полтавской области Виктория Викторовна сменила имя на Марко Лука;
  • в Черниговской области Александра стала Добродаром;
  • в Сумской области Анна выбрала имя Агнета.

Эти примеры свидетельствуют о том, что граждане могут выбирать практически любое новое имя, если это не противоречит требованиям законодательства и отсутствуют установленные законом основания для отказа в государственной регистрации изменения имени.

Право на изменение имени является важной гарантией личной свободы человека. Однако реализовать его можно только при соблюдении требований законодательства и при отсутствии обстоятельств, которые в соответствии с законом препятствуют проведению этой процедуры.

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минюст Министерство юстиции Украины

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