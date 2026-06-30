Не каждый имеет право изменить имя — названы законные основания для отказа
Право на изменение имени в Украине гарантировано законом и является одной из важных личных свобод граждан. В то же время такая процедура имеет четко определенные правила: воспользоваться ею можно только при соблюдении установленных законом условий, а в отдельных случаях орган государственной регистрации вправе отказать.
При этом украинцы могут изменить не только собственное имя, но и фамилию или отчество, а во время действия военного положения обратиться за этой административной услугой можно независимо от места регистрации.
Кто имеет право изменить имя, фамилию или отчество
В Украине понятие имени включает три составляющие: фамилию, собственное имя и отчество.
После достижения 16 лет гражданин имеет право самостоятельно изменить любую из составляющих без получения согласия родителей или других законных представителей. В частности, можно изменить собственное имя, фамилию или отчество.
Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет такая возможность также предусмотрена законом, однако в большинстве случаев воспользоваться ею можно только с согласия обоих родителей или опекунов.
Когда достаточно согласия только одного из родителей
Закон определяет случаи, когда лицу в возрасте от 14 до 16 лет для изменения имени достаточно согласия только одного из родителей. Это возможно, если другой из родителей:
- умер или объявлен умершим;
- признан безвестно отсутствующим;
- является недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лишен родительских прав;
- исключен из актовой записи о рождении ребенка;
- либо запись о нем была внесена исключительно по заявлению матери.
В каких случаях могут отказать в изменении имени
Несмотря на гарантированное законом право на изменение имени, орган государственной регистрации может отказать в проведении процедуры, если заявитель:
- является фигурантом уголовного производства или находится под административным надзором;
- имеет неснятую или непогашенную судимость;
- разыскивается правоохранительными органами другого государства;
- подал документы, содержащие недостоверные сведения.
В то же время законодательство не ограничивает количество изменений имени.
Кроме того, во время действия военного положения обратиться за этой административной услугой можно в любой отдел ДРАЦС независимо от зарегистрированного места жительства.
Какие необычные имена выбирали украинцы в 2026 году
Украинцы не только пользуются правом на изменение имени, но и нередко выбирают довольно необычные варианты.
По информации органов юстиции, среди самых интересных случаев, зарегистрированных за пять месяцев 2026 года:
- в Полтавской области Виктория Викторовна сменила имя на Марко Лука;
- в Черниговской области Александра стала Добродаром;
- в Сумской области Анна выбрала имя Агнета.
Эти примеры свидетельствуют о том, что граждане могут выбирать практически любое новое имя, если это не противоречит требованиям законодательства и отсутствуют установленные законом основания для отказа в государственной регистрации изменения имени.
Право на изменение имени является важной гарантией личной свободы человека. Однако реализовать его можно только при соблюдении требований законодательства и при отсутствии обстоятельств, которые в соответствии с законом препятствуют проведению этой процедуры.
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