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В Германии людям, которые не знают немецкого языка, запрещают купаться в озере — разгорелся скандал

20:13, 30 июня 2026
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Почему знание немецкого языка стало условием для посещения популярного озера в Германии.
В Германии людям, которые не знают немецкого языка, запрещают купаться в озере — разгорелся скандал
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В немецком городе Галле разгорелся конфликт вокруг популярного озера для купания после того, как его администрация начала отказывать во входе людям, которые недостаточно хорошо владеют немецким языком. Руководство объясняет такое решение необходимостью гарантировать безопасность отдыхающих, поскольку посетители должны понимать правила поведения и указания спасателей. В то же время городские власти и федеральное антидискриминационное агентство заявили, что подобная практика является непропорциональной, а проблему следует решать другими способами.

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На озере ввели проверку знания немецкого языка

Открытое озеро Хайдезее (Heidesee), расположенное на месте бывшего затопленного карьера в восточногерманском городе Галле, недавно ввело проверку посетителей при входе.

Сотрудники оценивали, достаточно ли хорошо человек владеет немецким языком, чтобы понимать правила безопасности и объявления спасателей. Если уровень знаний считался недостаточным, в посещении отказывали.

Руководитель пляжа Матиас Нобель объяснил, что пойти на такой шаг его заставила серия случаев, когда отдыхающие игнорировали правила безопасности и не реагировали на объявления по громкоговорителям.

«Я отвечаю за безопасность купания здесь. Если что-то случится, все будут обвинять меня. Смерть невозможно вернуть назад», — сказал он, передает The Guardian.

По словам Нобеля, озеро имеет большую глубину, чем обычный бассейн, а берег резко уходит под воду, поэтому понимание «немецких правил купания» особенно важно.

Власти требуют отменить ограничения

Введенные правила вызвали волну критики. Оппоненты обвинили администрацию озера в том, что под предлогом обеспечения безопасности она фактически создала общий запрет для целых групп населения.

К ситуации подключилось Федеральное антидискриминационное агентство Германии, которое не исключает возможности судебного разбирательства.

Представитель агентства привел такой пример: «Представьте, какой был бы резонанс, если бы немецкоговорящие туристы на Майорке перед купанием должны были доказывать знание испанского или каталонского языка, а на побережье Красного моря — арабского».

Городские власти Галле также потребовали от руководства озера отказаться от запрета, заявив, что он не соответствует принципу пропорциональности.

В мэрии подчеркнули, что оператор объекта должен обеспечивать открытый доступ общественности к месту отдыха, а внутренние правила не должны создавать общий барьер для целых групп населения.

Кроме того, власти предупредили, что любые действия, которые могут быть восприняты как ксенофобские, способны нанести ущерб репутации города.

Спасатели предлагают другие способы обеспечения безопасности

Немецкая ассоциация спасателей DLRG также дистанцировалась от решения администрации озера.

В городских властях предложили альтернативные способы решения проблемы коммуникации с посетителями. В частности, рекомендовали использовать универсальные пиктограммы или размещать правила безопасности на нескольких языках.

Сам Матиас Нобель отрицает, что его решение носит расистский или ксенофобский характер, и настаивает, что единственной целью было обеспечение безопасности людей.

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Германия

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