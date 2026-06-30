Режиссёра фильма «47 ронинов» приговорили к 2,5 годам тюрьмы за мошенничество с $11 млн Netflix

Карла Эрика Ринша признали виновным в присвоении средств, выделенных на завершение научно-фантастического сериала.

Фото: Getty Images

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Голливудского режиссера Карла Эрика Ринша, известного по фильму «47 ронинов», приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве со средствами стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает BBC.

По данным прокуратуры, Netflix в общей сложности выделил режиссёру около 55 млн долларов на создание научно-фантастического сериала, который изначально носил рабочее название White Horse. Впоследствии Ринш получил ещё 11 млн долларов, заявив, что эти средства необходимы для завершения производства.

Однако, по версии обвинения, режиссер перевел эти деньги на свой счет. Часть средств он инвестировал, но уже через несколько месяцев потерял примерно половину суммы. Также, как установило следствие, Ринш тратил деньги на криптовалюту, автомобили Rolls-Royce, дорогие матрасы и другие предметы роскоши.

Суд признал режиссера виновным в федеральном мошенничестве и отмывании средств. Хотя максимальное наказание по совокупности обвинений могло составить 90 лет лишения свободы, суд приговорил его к двум с половиной годам тюремного заключения.

Помимо основного наказания, судья назначил Карлу Эрику Риншу три года надзора после освобождения и постановил конфисковать 11 млн долларов.

Перед оглашением приговора режиссёр обратился к суду, извинился и заявил, что берёт на себя ответственность за свои действия. После вынесения решения суда прокурор США подчеркнул, что этот приговор должен стать предупреждением для других.

В ходе судебного процесса в Нью-Йорке давали показания несколько руководителей Netflix. Они заявили, что компания заказала только один сезон сериала, однако Ринш так и не передал завершённый проект.

Сам режиссёр также дал показания в суде. Он утверждал, что ситуацию неправильно поняли, а полученные средства, по его мнению, были предназначены для поддержки производства во время пандемии.

Как отмечает The New York Times, друзья и коллеги режиссера рассказывали, что после заключения соглашения с Netflix его поведение становилось все более нестабильным. По их словам, Ринш якобы заявлял, что может предсказывать удары молнии и извержения вулканов, а также говорил о «секретном механизме передачи» Covid-19.

В итоге сериал, на создание которого Netflix потратил десятки миллионов долларов, так и не был завершён.

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