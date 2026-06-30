В ВС обсудили новый механизм распределения дел между хозяйственными судами из-за неравномерной нагрузки

После начала полномасштабной агрессии РФ хозяйственные суды столкнулись не только с новыми категориями споров, но и вызовами в сфере судебного администрирования, связанными с изменением структуры нагрузки на суды.

Судьи ВС приняли участие в обсуждении концепции пилотного проекта транстерриториальной подсудности

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В Верховном Суде провели экспертное обсуждение концепции пилотного проекта «Транстерриториальная подсудность в хозяйственном судопроизводстве Украины», чтобы найти механизм, который позволит более равномерно распределять дела между хозяйственными судами и эффективнее использовать ресурсы судебной системы.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного Суда, а также представители Министерства юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации и экспертного сообщества.

Почему возникла необходимость в транстерриториальной подсудности

Вопрос рассмотрения дел вне пределов территориальной подсудности приобрел особую актуальность в условиях военного положения. После начала полномасштабной агрессии РФ хозяйственные суды столкнулись не только с новыми категориями споров, но и с вызовами в сфере судебного администрирования, связанными с изменением структуры нагрузки на суды. В частности, релокация бизнеса с территорий активных боевых действий в более безопасные регионы привела к существенному уменьшению количества дел в хозяйственных судах Донецкой и Луганской областей, тогда как отдельные суды других регионов, среди которых Хозяйственный суд Закарпатской области, Хозяйственный суд Винницкой области и Хозяйственный суд города Киева, работают в условиях значительной нагрузки.

Для преодоления этого дисбаланса уже внедряются соответствующие кадровые механизмы, в частности завершаются процедуры отбора судей и применяется институт их временного командирования в другие суды. В то же время продолжается поиск дополнительных инструментов, которые могли бы способствовать более эффективному и оперативному рассмотрению дел. В современных условиях вопрос быстрого рассмотрения хозяйственных споров, необходимых для надлежащего функционирования экономики, выходит на первый план.

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач отметила, что обсуждение концепции пилотного проекта является частью более широкого поиска внутренних резервов судебной системы для повышения эффективности рассмотрения дел. В этом контексте транстерриториальная подсудность может рассматриваться как один из возможных механизмов обеспечения доступа к правосудию и более равномерного распределения дел между судами.

Также она упомянула развитие цифровых инструментов судопроизводства. По ее словам, хозяйственные суды активно используют возможности Единой судебной информационно-коммуникационной системы, сервиса «Электронный суд» и видеоконференцсвязи. В частности, в течение 2025 года в электронные кабинеты участников процесса было направлено почти 82,4 тыс. судебных документов, а 53% дел в КГС ВС рассматривались в режиме видеоконференции. В течение января – мая 2026 года в таком формате состоялось более тысячи судебных заседаний.

Также в ВС отметили, что вопрос рассмотрения дел вне пределов территориальной юрисдикции требует комплексной проработки как с точки зрения законодательного регулирования, так и технической реализации. В то же время, по мнению секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности КГС ВС, уровень цифровизации судебной системы и хозяйственной юрисдикции уже создает предпосылки для внедрения новых подходов к организации судопроизводства.

Он обратил внимание и на тенденцию к все более широкому использованию дистанционных форм участия в процессе и рассмотрения дел без личного присутствия представителей сторон, что является удобным для участников процесса и соответствует современным возможностям электронного правосудия. По словам судьи, развитие электронных сервисов и постепенное внедрение новых модулей ЕСИСС свидетельствуют о готовности судебной системы к дальнейшим изменениям.

В ВС подчеркнули, что внедрение механизма транстерриториальной подсудности должно осуществляться постепенно и с учетом всех возможных рисков и практических аспектов. Поэтому, по мнению секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности КГС ВС, именно пилотный проект может стать оптимальным способом проверить эффективность такого подхода, оценить его восприятие участниками процесса и судьями, а также определить перспективы дальнейшего применения механизма к другим категориям дел.

В то же время в ВС акцентировали внимание на необходимости учета кадровых факторов и долгосрочных последствий возможных изменений, подчеркнув, что любые решения в этой сфере должны быть тщательно взвешенными.

Также в Верховном Суде выразили мнение, что при обсуждении механизма транстерриториальной подсудности внимание следует сосредоточить прежде всего на практических задачах, которые он призван решить. По словам судьи ВС в КГС, проблема неравномерной нагрузки между судами является объективной, а ее решение способно положительно повлиять как на скорость, так и на качество рассмотрения хозяйственных споров.

Отдельное внимание спикер уделил развитию электронного правосудия. Он отметил, что текущий уровень цифровизации судебной системы, в частности функционирование ЕСИСС, уже позволяет переходить к новым форматам организации судебного процесса. По мнению судьи КГС, опыт использования электронных сервисов подтверждает их эффективность, а количество жалоб, связанных с ненадлежащим уведомлением участников дел, существенно сократилось.

Современные технологии должны способствовать ускорению судебного рассмотрения и более эффективному использованию имеющихся ресурсов судебной системы.

Поддерживая идею пилотного проекта по транстерриториальной подсудности, в КГС подчеркнули важность его поэтапного внедрения. В этом наблюдается аналогия с внедрением подсистем ЕСИСС, которые также развивались постепенно.

По убеждению судьи КГС, целесообразно сначала протестировать транстерриториальную подсудность в рамках приказного производства, а уже после оценки результатов решать вопрос о ее распространении на другие категории дел.

Также стороны обратили внимание на необходимость четко определить критерии оценки эффективности пилотного проекта. Вопрос выравнивания нагрузки между судами должен решаться прежде всего через надлежащее кадровое обеспечение судебной системы и определение оптимального количества судей в судах. В то же время необходимо учитывать возможное влияние предлагаемых изменений на статистические показатели деятельности судей и судов. В связи с этим в перспективе может возникнуть потребность в пересмотре отдельных подходов к оценке работы судей, которые применяют Высшая квалификационная комиссия судей Украины и Высший совет правосудия, в частности в вопросах оценки, назначения и отдельных дисциплинарных процедур.

Также необходимо учитывать ситуацию судов, которые из-за полномасштабной войны осуществляют правосудие в отношении территорий, где объем судебных дел существенно сократился по объективным причинам. Важным остается не только эффективное распределение нагрузки, но и сохранение кадрового потенциала таких судов, чтобы в будущем они могли полноценно восстановить работу.

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