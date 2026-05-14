  1. В Україні

В Україні до психологів за рік звернулися 650 тисяч людей – які найчастіші причини

21:30, 14 травня 2026
Більшість звернень пов’язані зі стресом, перевтомою та відсутністю підтримки.
Протягом минулого року в Україні до психологів звернулися 650 000 людей. Значна частина з них приходила зі скаргами на симптоми емоційного виснаження. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Серед основних причин професійного вигорання називають постійний стрес на роботі, надмірне навантаження, відсутність контролю над робочими процесами та конфлікти.

Також серед факторів — нестача підтримки з боку колег і близьких, а також незбалансованість між роботою та особистим життям, зокрема брак часу на відпочинок, хобі та спілкування.

Фахівці наголошують, що для запобігання вигоранню важливо дозволяти собі бути людиною та не ігнорувати власний стан.

Серед рекомендацій — відкрито говорити про свої емоції з друзями, психологами або близькими, а також не замикатися в собі.

Також радять знаходити радість у простих речах — у відпочинку, спілкуванні та щоденних дрібницях, які допомагають відновлювати ресурс.

Окремо наголошується на необхідності відпускати надмірний контроль і пам’ятати, що неможливо допомогти всім одночасно.

Фахівці підкреслюють важливість фізичного стану та відпочинку як одного з ключових чинників відновлення.

