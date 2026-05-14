В Украине за год к психологам обратились 650 тысяч человек — какие причины встречаются чаще всего

Большинство обращений связано со стрессом, переутомлением и отсутствием поддержки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение прошлого года в Украине к психологам обратились 650 000 человек. Значительная часть из них приходила с жалобами на симптомы эмоционального истощения. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Среди основных причин профессионального выгорания называют постоянный стресс на работе, чрезмерную нагрузку, отсутствие контроля над рабочими процессами и конфликты.

Также среди факторов — недостаток поддержки со стороны коллег и близких, а также дисбаланс между работой и личной жизнью, в частности нехватка времени на отдых, хобби и общение.

Специалисты отмечают, что для предотвращения выгорания важно позволять себе быть человеком и не игнорировать собственное состояние.

Среди рекомендаций — открыто говорить о своих эмоциях с друзьями, психологами или близкими, а также не замыкаться в себе.

Также советуют находить радость в простых вещах — в отдыхе, общении и повседневных мелочах, которые помогают восстанавливать ресурсы.

Отдельно отмечается необходимость отпускать чрезмерный контроль и помнить, что невозможно помочь всем одновременно.

Специалисты подчеркивают важность физического состояния и отдыха как одного из ключевых факторов восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.