Какие документы необходимы для регистрации смерти близкого человека и получения свидетельства

Куда обращаться, какие документы необходимо подать и что выдают после государственной регистрации смерти.

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В условиях военного положения тысячи украинских семей сталкиваются с необходимостью оформления документов после утраты близкого человека. Чтобы упростить этот процесс и обеспечить оперативное получение свидетельства о смерти, в Украине действует специальный порядок государственной регистрации смерти. В частности, граждане могут обращаться в любой отдел ДРАЦС независимо от места проживания умершего или места наступления смерти, а сама услуга предоставляется бесплатно и, как правило, в день обращения.

Во время военного положения в Украине применяется принцип экстерриториальности. Это означает, что для государственной регистрации смерти можно обратиться в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от:

места проживания умершего;

места наступления смерти;

места обнаружения тела;

места захоронения.

Такой механизм позволяет родственникам быстрее оформить необходимые документы, даже если они находятся в другом регионе страны.

Кто осуществляет государственную регистрацию смерти

Государственную регистрацию смерти осуществляют:

отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС);

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

дипломатические представительства и консульские учреждения Украины — если смерть наступила за границей.

Регистрация проводится бесплатно и в день обращения заявителя.

Какие документы являются основанием для регистрации смерти

Основанием для государственной регистрации смерти могут быть:

врачебное свидетельство о смерти (форма №106/о);

фельдшерская справка о смерти (форма №106-1/о);

врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

решение суда об объявлении лица умершим или об установлении факта смерти;

уведомление архивных учреждений или Службы безопасности Украины в отношении реабилитированных или репрессированных лиц;

уведомление учреждений исполнения наказаний в случае смерти лица во время отбывания наказания.

Какие документы необходимо подать заявителю

Для проведения государственной регистрации смерти необходимо подать:

заявление о государственной регистрации смерти;

паспорт заявителя;

паспорт умершего (при наличии);

документ, подтверждающий факт смерти;

военно-учетные и льготные документы умершего (при наличии).

В то же время отсутствие паспорта умершего или военного билета не может быть основанием для отказа в государственной регистрации смерти.

Особенности регистрации на основании решения суда

Если основанием для государственной регистрации смерти является решение суда, регистрация проводится исключительно на основании экземпляра судебного решения в электронной форме.

Такой документ поступает в результате информационного взаимодействия между Единым государственным реестром судебных решений и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Дополнительно подавать бумажную копию решения заявителю не требуется.

Регистрация смерти иностранцев: что предусматривает закон

Государственная регистрация смерти иностранцев и лиц без гражданства осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Украины.

Паспортные документы умершего иностранца незамедлительно направляются в Министерство иностранных дел Украины либо возвращаются лицу, сопровождающему тело умершего.

Кроме того, о факте государственной регистрации смерти иностранца незамедлительно уведомляется Министерство иностранных дел Украины.

В какие сроки необходимо обратиться

Заявление о государственной регистрации смерти необходимо подать:

не позднее трех дней со дня смерти или обнаружения тела;

не позднее пяти дней, если получение врачебного свидетельства или фельдшерской справки о смерти невозможно в установленный трехдневный срок.

Какие документы выдают после регистрации

После завершения процедуры заявитель получает:

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан либо справку для получения пособия на погребение (если регистрацию осуществлял исполнительный орган местного самоуправления).

Несмотря на сложные условия военного времени, органы государственной регистрации актов гражданского состояния продолжают предоставлять услуги гражданам и обеспечивать оформление документов, необходимых для реализации имущественных, социальных и наследственных прав после смерти человека.

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