В Черновцах апелляционный суд отменяет решения по делам о расторжении брака и самостоятельном воспитании детей по жалобам ТЦК

12:41, 4 апреля 2026
Речь идет о решениях местных судов о расторжении брака с установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом без участия матери.
В Черновцах апелляционный суд отменяет решения по делам о расторжении брака и самостоятельном воспитании детей по жалобам ТЦК
В Черновицком апелляционном суде сообщили о существенном увеличении количества гражданских дел в первом квартале 2026 года. Основным фактором стало появление новой категории споров, связанных с семейными обстоятельствами военнообязанных.

За первые три месяца 2026 года в суд апелляционной инстанции поступило 479 апелляционных жалоб на решения местных судов по гражданским делам. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года их было 247. Таким образом, показатель вырос почти вдвое.

Ключевую часть этого роста составили дела по апелляционным жалобам территориальных центров комплектования и социальной поддержки и воинских частей. Речь идет о решениях местных судов о расторжении брака с установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом без участия матери. В первом квартале 2026 года таких жалоб поступило 250, тогда как в прошлом году эта категория вообще отсутствовала в статистике.

Рост количества таких дел связывают с нормами законодательства о мобилизации и воинской обязанности. Установление факта самостоятельного воспитания ребенка может предоставлять право как на отсрочку от призыва и демобилизацию, так и возможность выезда за границу. Поэтому военнообязанные отцы несовершеннолетних детей начали массово обращаться в суды первой инстанции с соответствующими исками, которые в основном удовлетворялись.

В то же время апелляционная инстанция демонстрирует иную практику. Из 250 обжалованных решений по состоянию на 31 марта 2026 года суд рассмотрел 138 дел. В одном случае апелляционную жалобу оставили без рассмотрения, а в 137 — решения судов первой инстанции были отменены.

В суде подчеркивают: при рассмотрении таких дел ключевым является не формальное оформление семейных отношений, а реальное содержание участия каждого из родителей в воспитании ребенка. Установление факта самостоятельного воспитания требует надлежащего доказывания — в частности подтверждения того, что другой из родителей объективно не участвует в жизни ребенка или не может этого делать из-за конкретных обстоятельств, таких как смерть, лишение родительских прав, тяжелая болезнь, исчезновение без вести или систематическое уклонение от обязанностей.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

