Руслан Кравченко: 36 країн та ЄС об’єдналися для створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Генпрокурор заявив, що 36 держав та ЄС підтвердили участь у створенні Спеціального трибуналу – механізм має розслідувати та карати найвище керівництво держави-агресора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що повноцінний запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стає ближчим.

За його словами, 36 держав та Європейський Союз офіційно оголосили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення цього трибуналу. Відповідні заяви пролунали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі.

Кравченко зазначив, що це є свідченням того, що міжнародні злочини Росії проти України, які мають конкретні дати та виконавців, у перспективі отримають правову оцінку та вироки щодо найвищого військово-політичного керівництва держави-агресора.

Він нагадав, що практична робота над механізмом розпочалася ще у 2023 році, коли в Євроюсті в Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України. Там формується доказова база, відбувається координація між прокурорами та підготовка матеріалів для майбутнього Офісу прокурора трибуналу.

Наступним етапом стало юридичне оформлення процесу. 25 червня 2025 року Президент України та Генеральний секретар Ради Європи підписали угоду про створення трибуналу, а 15 липня 2025 року Верховна Рада її ратифікувала.

«Нині – широка міжнародна коаліція. Країни, які заявили про приєднання, мають завершити національні ратифікаційні процедури. Після цього Трибунал набуде повноважної міжнародної основи. Нідерланди прийматимуть початковий етап його роботи – у Гаазі, світовій столиці міжнародного правосуддя», – зазначив Генпрокурор.

Далі передбачені практичні кроки — формування керівних органів, робота підготовчої команди, визначення приміщення, добір суддів, прокурорів і персоналу, затвердження процедур та забезпечення фінансування. Таким чином, процес переходить із політичної площини до безпосереднього запуску інституції.

Трибунал розслідуватиме та судитиме осіб, які нестимуть персональну відповідальність за рішення про агресію проти України. При цьому передбачена можливість заочного розгляду справ, незалежно від посад чи імунітетів обвинувачених.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що спільно з правоохоронними органами вже задокументовано понад 256 тисяч воєнних злочинів, скоєних Росією проти України. Зібрано понад 44 терабайти цифрових доказів, а також повідомлено про підозру понад 1100 особам.

Частина цих матеріалів, зокрема докази щодо планування, підготовки та ведення агресивної війни, буде використана в роботі Спеціального трибуналу.

У заяві також наголошується, що кожен ракетний удар по українських містах, кожна загибель цивільних і кожен випадок депортації дітей є елементами доказової бази майбутніх судових процесів.

Про приєднання 36 країн та ЄС до угоди підтверджується на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

«Ці держави зробили рішучий крок до фактичного створення Спеціального трибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України. Спеціальний трибунал уособлює правосуддя і надію. Зараз необхідно вжити заходів для виконання цього політичного зобов'язання, забезпечивши функціонування та фінансування Трибуналу. Час, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свою агресію, швидко наближається. Шлях попереду нас — це шлях правосуддя, а правосуддя має перемогти», — заявив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Окремо наголошується, що трибунал має заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду та забезпечити можливість притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва.

Міністри також підтримали створення міжнародного компенсаційного механізму для України, який базуватиметься на Реєстрі збитків. До нього вже приєдналися десятки держав, а кількість заяв про завдані збитки перевищує 150 тисяч.

