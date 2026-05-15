Руслан Кравченко: 36 стран и ЕС объединились для создания Специального трибунала по делу об агрессии РФ против Украины

Генеральный прокурор заявил, что 36 государств и ЕС подтвердили участие в создании Специального трибунала — этот механизм призван расследовать и наказать высшее руководство государства-агрессора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что полноценный запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины становится ближе.

По его словам, 36 государств и Европейский Союз официально объявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании этого трибунала. Соответствующие заявления прозвучали во время ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе.

Кравченко отметил, что это свидетельствует о том, что международные преступления России против Украины, имеющие конкретные даты и исполнителей, в перспективе получат правовую оценку и приговоры в отношении высшего военно-политического руководства государства-агрессора.

Он напомнил, что практическая работа над механизмом началась еще в 2023 году, когда в Евроюсте в Гааге заработал Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины. Там формируется доказательная база, происходит координация между прокурорами и подготовка материалов для будущего Офиса прокурора трибунала.

Следующим этапом стало юридическое оформление процесса. 25 июня 2025 года Президент Украины и Генеральный секретарь Совета Европы подписали соглашение о создании трибунала, а 15 июля 2025 года Верховная Рада его ратифицировала.

«В настоящее время сформирована широкая международная коалиция. Страны, заявившие о присоединении, должны завершить национальные ратификационные процедуры. После этого Трибунал обретет полноценную международную основу. Нидерланды примут у себя начальный этап его работы — в Гааге, мировой столице международного правосудия», — отметил генеральный прокурор.

Далее предусмотрены практические шаги — формирование руководящих органов, работа подготовительной команды, определение помещения, подбор судей, прокуроров и персонала, утверждение процедур и обеспечение финансирования. Таким образом, процесс переходит из политической плоскости к непосредственному запуску института.

Трибунал будет расследовать и судить лиц, которые будут нести персональную ответственность за решение об агрессии против Украины. При этом предусмотрена возможность заочного рассмотрения дел, независимо от должностей или иммунитетов обвиняемых.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что совместно с правоохранительными органами уже задокументировано более 256 тысяч военных преступлений, совершенных Россией против Украины. Собрано более 44 терабайт цифровых доказательств, а также сообщено о подозрении более чем 1100 лицам.

Часть этих материалов, в частности доказательства планирования, подготовки и ведения агрессивной войны, будет использована в работе Специального трибунала.

В заявлении также отмечается, что каждый ракетный удар по украинским городам, каждая гибель гражданских лиц и каждый случай депортации детей являются элементами доказательной базы будущих судебных процессов.

Информация о присоединении 36 стран и ЕС к соглашению подтверждается на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

«Эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию Специального трибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины. Специальный трибунал олицетворяет правосудие и надежду. Сейчас необходимо принять меры для выполнения этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование Трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, быстро приближается. Путь впереди нас — это путь правосудия, а правосудие должно победить», — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Отдельно отмечается, что трибунал должен восполнить пробел в юрисдикции Международного уголовного суда и обеспечить возможность привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства.

Министры также поддержали создание международного компенсационного механизма для Украины, который будет основан на Реестре убытков. К нему уже присоединились десятки государств, а количество заявлений о причиненном ущербе превышает 150 тысяч.

