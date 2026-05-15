Руслан Кравченко: 36 стран и ЕС объединились для создания Специального трибунала по делу об агрессии РФ против Украины
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что полноценный запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины становится ближе.
По его словам, 36 государств и Европейский Союз официально объявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании этого трибунала. Соответствующие заявления прозвучали во время ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе.
Кравченко отметил, что это свидетельствует о том, что международные преступления России против Украины, имеющие конкретные даты и исполнителей, в перспективе получат правовую оценку и приговоры в отношении высшего военно-политического руководства государства-агрессора.
Он напомнил, что практическая работа над механизмом началась еще в 2023 году, когда в Евроюсте в Гааге заработал Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины. Там формируется доказательная база, происходит координация между прокурорами и подготовка материалов для будущего Офиса прокурора трибунала.
Следующим этапом стало юридическое оформление процесса. 25 июня 2025 года Президент Украины и Генеральный секретарь Совета Европы подписали соглашение о создании трибунала, а 15 июля 2025 года Верховная Рада его ратифицировала.
«В настоящее время сформирована широкая международная коалиция. Страны, заявившие о присоединении, должны завершить национальные ратификационные процедуры. После этого Трибунал обретет полноценную международную основу. Нидерланды примут у себя начальный этап его работы — в Гааге, мировой столице международного правосудия», — отметил генеральный прокурор.
Далее предусмотрены практические шаги — формирование руководящих органов, работа подготовительной команды, определение помещения, подбор судей, прокуроров и персонала, утверждение процедур и обеспечение финансирования. Таким образом, процесс переходит из политической плоскости к непосредственному запуску института.
Трибунал будет расследовать и судить лиц, которые будут нести персональную ответственность за решение об агрессии против Украины. При этом предусмотрена возможность заочного рассмотрения дел, независимо от должностей или иммунитетов обвиняемых.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что совместно с правоохранительными органами уже задокументировано более 256 тысяч военных преступлений, совершенных Россией против Украины. Собрано более 44 терабайт цифровых доказательств, а также сообщено о подозрении более чем 1100 лицам.
Часть этих материалов, в частности доказательства планирования, подготовки и ведения агрессивной войны, будет использована в работе Специального трибунала.
В заявлении также отмечается, что каждый ракетный удар по украинским городам, каждая гибель гражданских лиц и каждый случай депортации детей являются элементами доказательной базы будущих судебных процессов.
Информация о присоединении 36 стран и ЕС к соглашению подтверждается на сайте Офиса Совета Европы в Украине.
«Эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию Специального трибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины. Специальный трибунал олицетворяет правосудие и надежду. Сейчас необходимо принять меры для выполнения этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование Трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, быстро приближается. Путь впереди нас — это путь правосудия, а правосудие должно победить», — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
Отдельно отмечается, что трибунал должен восполнить пробел в юрисдикции Международного уголовного суда и обеспечить возможность привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства.
Министры также поддержали создание международного компенсационного механизма для Украины, который будет основан на Реестре убытков. К нему уже присоединились десятки государств, а количество заявлений о причиненном ущербе превышает 150 тысяч.
