У Києві вдруге за день утворилося провалля посеред дороги

У столиці за день на двох вулицях стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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У вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Про це повідомив Київводоканал.

«Фахівці Київводоканалу вже на місці і обстежують місце аварійної ситуації», - йдеться у заяві.

Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці проїжджої частини частково обмежений.

Нагадаємо, сьогодні у столиці по вулиці Івана Мазепи, 1 біля метро Арсенальна стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині.

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