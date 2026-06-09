У Києві вдруге за день утворилося провалля посеред дороги
14:59, 9 червня 2026
У столиці за день на двох вулицях стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині.
Фото: vodokanal.kiev.ua
У вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Про це повідомив Київводоканал.
«Фахівці Київводоканалу вже на місці і обстежують місце аварійної ситуації», - йдеться у заяві.
Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці проїжджої частини частково обмежений.
Нагадаємо, сьогодні у столиці по вулиці Івана Мазепи, 1 біля метро Арсенальна стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині.
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