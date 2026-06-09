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Професійним коледжам платитимуть по-новому: запроваджено фінансування за результат

17:30, 9 червня 2026
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Уряд затвердив новий підхід до фінансування професійних коледжів.
Професійним коледжам платитимуть по-новому: запроваджено фінансування за результат
Фото: vchysia.media
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Уряд підтримав проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку вартості освітніх послуг у сфері професійної освіти». Про це повідомило МОН.

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Методика запроваджує механізм закупівлі освітніх послуг у закладів професійної освіти на договірній основі та відкриває можливість для переходу до нової моделі фінансування.

Новий підхід дає змогу засновникам закладів професійної освіти — органам місцевого самоврядування — визначати пріоритетні для розвитку області професії та застосовувати відповідні коефіцієнти до вартості освітньої послуги. Це сприятиме спрямуванню додаткових ресурсів на підготовку фахівців за напрямами, які мають найбільший попит на ринку праці, а також підтримуватиме оновлення й розвиток освітніх програм відповідно до потреб економіки.

«Відтепер професійні коледжі можуть отримувати кошти за конкретний результат своєї роботи. Окрім того, новий механізм фінансування забезпечить прозорість розподілу коштів місцевих бюджетів та ефективне використання бюджетів, а розрахунки видатків за кожною професійною кваліфікацією стануть уніфікованими», — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Методику затверджено КМУ на  виконання частини третьої статті 62 Закону України «Про професійну освіту».  Відповідно до цієї норми засновник може ухвалювати рішення про закупівлю послуг у сфері професійної освіти на договірній основі, а вартість такої освітньої послуги визначається порядком та методикою, затвердженими КМУ.

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Кабінет Міністрів України МОН України

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