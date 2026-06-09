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Отбор на 121 должность прокуроров окружных прокуратур: обнародованы результаты экзамена

16:08, 9 июня 2026
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Опубликован список кандидатов на должность прокурора, успешно сдавших квалификационный экзамен.
Отбор на 121 должность прокуроров окружных прокуратур: обнародованы результаты экзамена
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров сообщила, что 5 июня приняла решение №327дк-26 «Об утверждении результатов квалификационного экзамена, определении проходного балла и списка кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры, успешно сдавших квалификационный экзамен».

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В соответствии с частью третьей статьи 32 Закона Украины «О прокуратуре» физические и юридические лица, общественные организации могут подавать в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров информацию о добропорядочности кандидатов на должность прокурора (которые успешно сдали квалификационный экзамен и список которых утвержден пунктом 3 указанного выше решения) в течение одного месяца со дня официального обнародования списка кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен.

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