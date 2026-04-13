Верховный Суд: принуждение к сохранению брака вопреки воле одного из супругов является недопустимым

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу истца на постановление суда апелляционной инстанции, которым было отменено решение о расторжении брака и отказано в удовлетворении иска.

Предметом пересмотра стала правомерность отказа в расторжении брака при наличии настойчивого требования одного из супругов о прекращении брачных отношений.

Суть дела № 444/4951/24

Истец обратилась в суд с требованием о расторжении брака, заключенного в 2007 году, ссылаясь на фактическое прекращение семейных отношений. В браке родились двое детей. Как отмечалось, между сторонами отсутствует взаимопонимание, они имеют разные взгляды на семейную жизнь и ведение хозяйства, а поведение ответчика сопровождалось унижением достоинства истца и применением физического насилия.

Стороны более двух лет не проживают совместно, не поддерживают супружеские отношения, общее хозяйство не ведут. Истец указывала на негативное влияние данной ситуации на ее психоэмоциональное состояние и настаивала на невозможности сохранения семьи, поскольку брак противоречит ее интересам.

Суд первой инстанции, учитывая прекращение фактических семейных отношений и безрезультатность мер по примирению, удовлетворил иск и расторг брак. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске, мотивируя преждевременностью выводов о расторжении брака, указав, что подача иска является эмоциональным всплеском на конфликт между сторонами, истец не утратила чувства любви к ответчику, а недоразумения обусловлены длительным пребыванием ответчика за границей. Суд также учел возвращение ответчика в Украину и прохождение им военной службы как обстоятельства, свидетельствующие о возможности сохранения семьи.

В кассационной жалобе истец указала на неправильное применение норм материального и процессуального права судом апелляционной инстанции, неполное выяснение обстоятельств дела, фактическое принуждение ее к пребыванию в браке вопреки собственной воле, а также на неприменение правовых выводов Верховного Суда, изложенных в предыдущих постановлениях по аналогичным правоотношениям.

В то же время ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с прохождением военной службы. Верховный Суд отказал в его удовлетворении, указав, что рассмотрение дела в кассационной инстанции осуществляется в письменном производстве без вызова сторон, а пребывание ответчика в составе Вооруженных Сил Украины не препятствует проверке правильности применения норм права. Суд также учел положения пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно разумных сроков рассмотрения дела.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 51 Конституции Украины и статьями 21, 24 Семейного кодекса Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а принуждение к браку либо к его сохранению является недопустимым.

Согласно положениям статей 56, 105, 110–112 Семейного кодекса Украины каждый из супругов имеет право прекратить брачные отношения, а суд принимает решение о расторжении брака в случае установления, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака противоречат интересам одного из супругов либо их детей.

Судами установлено, что стороны длительное время не проживают совместно, не поддерживают брачные отношения, а меры по примирению результата не дали. Истец последовательно и категорически настаивает на расторжении брака.

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения иска, поскольку дальнейшее сохранение брака противоречит интересам истца.

Верховный Суд отметил, что выводы апелляционного суда об эмоциональном характере иска и наличии чувств у истца являются абсолютно необоснованными, а оценка эмоционального состояния и чувств сторон не относится к полномочиям суда по делам данной категории.

Отказ в расторжении брака при таких обстоятельствах фактически является принуждением к его сохранению, что противоречит закону.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу об отмене постановления апелляционного суда и оставлении в силе решения суда первой инстанции как соответствующего требованиям закона.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

