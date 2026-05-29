Працівники під ризиком втрати бронювання: уряд дав бізнесу три місяці на перевірку критичності

Статус критично важливого підприємства доведеться підтвердити повторно до 1 вересня.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв повідомив, що підприємства мають до 1 вересня підтвердити критичність.

За його словами, востаннє перезатвердження критичності підприємств проводилось у грудні 2024 року і тривало три місяці. Тоді всі підприємства повторно підтвердили свій статус, а також були підвищені зарплатні критерії.

Водночас він зазначив, що реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції) зросла на 7%, що підтверджує обґрунтованість зарплатного критерію.

Новий цикл перезатвердження також триватиме 3 місяці — до 1 вересня підприємства мають пройти процедуру.

«Так само, як у минулого разу, в грудні 24 року і цього буде 3 місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм. Механізм вже зрозумілий, пакети готові, це займе не більше, ніж минулого разу і раз на 1,5 року в умовах воєнного стану переглядати критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється», - зазначив Соболєв.

Також в уряді зазначили, що перед впровадженням змін проводились консультації з бізнесом, і критерії були підтримані.

