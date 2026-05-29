Работники под риском потери бронирования: правительство дало бизнесу три месяца на проверку критичности

Статус критически важного предприятия предстоит подтвердить повторно до 1 сентября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что предприятия должны до 1 сентября подтвердить критичность.

По его словам, в последний раз повторное подтверждение критичности предприятий проводилось в декабре 2024 года и длилось три месяца. Тогда все предприятия повторно подтвердили свой статус, а также были повышены зарплатные критерии.

В то же время он отметил, что реальная заработная плата (с учетом инфляции) выросла на 7%, что подтверждает обоснованность зарплатного критерия.

Новый цикл повторного подтверждения также продлится 3 месяца — до 1 сентября предприятия должны пройти процедуру.

«Так же, как и в прошлый раз, в декабре 24 года, и сейчас будет дано 3 месяца предприятиям на повторное подтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм. Механизм уже понятен, пакеты готовы, это займет не больше времени, чем в прошлый раз, и раз в 1,5 года в условиях военного положения пересматривать критичность предприятий, которые действительно критичны для экономики государства, нам кажется справедливым, потому что ситуация меняется», — отметил Соболев.

Также в правительстве отметили, что перед внедрением изменений проводились консультации с бизнесом, и критерии были поддержаны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.