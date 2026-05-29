  В Украине

Работники под риском потери бронирования: правительство дало бизнесу три месяца на проверку критичности

12:55, 29 мая 2026
Статус критически важного предприятия предстоит подтвердить повторно до 1 сентября.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что предприятия должны до 1 сентября подтвердить критичность.

По его словам, в последний раз повторное подтверждение критичности предприятий проводилось в декабре 2024 года и длилось три месяца. Тогда все предприятия повторно подтвердили свой статус, а также были повышены зарплатные критерии.

В то же время он отметил, что реальная заработная плата (с учетом инфляции) выросла на 7%, что подтверждает обоснованность зарплатного критерия.

Новый цикл повторного подтверждения также продлится 3 месяца — до 1 сентября предприятия должны пройти процедуру.

«Так же, как и в прошлый раз, в декабре 24 года, и сейчас будет дано 3 месяца предприятиям на повторное подтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм. Механизм уже понятен, пакеты готовы, это займет не больше времени, чем в прошлый раз, и раз в 1,5 года в условиях военного положения пересматривать критичность предприятий, которые действительно критичны для экономики государства, нам кажется справедливым, потому что ситуация меняется», — отметил Соболев.

Также в правительстве отметили, что перед внедрением изменений проводились консультации с бизнесом, и критерии были поддержаны.

бизнес правительство Кабинет Министров Украины Украина война военное положение мобилизация бронирование

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

