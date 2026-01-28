  1. В мире

В Испании ввели обязательную регистрацию и страхование электросамокатов: штрафы — до 800 евро

22:00, 28 января 2026
Владельцев электросамокатов в Испании обязали регистрировать транспорт и оформлять страховку.
В Испании ввели обязательную регистрацию и страхование электросамокатов: штрафы — до 800 евро
Фото: revistagq
Владельцы электросамокатов в Испании обязаны регистрировать свои транспортные средства и оформлять обязательное страхование. Соответствующее решение принял Совет министров, утвердив королевский указ, регулирующий работу реестра легких персональных транспортных средств. Об этом сообщает Infobae.

Согласно новым правилам, электросамокаты должны быть внесены в национальный реестр транспортных средств, который ведет Главное управление дорожного движения Испании (DGT). Именно создание этого реестра сделало возможным практическое применение требования об обязательном страховании, которое формально вступило в силу еще 2 января прошлого года.

Новая нормативная база делит электросамокаты на две категории. Первая — модели с сертификатом обращения. С 22 января 2024 года в Испании разрешено продавать только такие самокаты, которые имеют уникальную заводскую маркировочную табличку. Для их регистрации необходимо предоставить данные владельца, серийный номер и номер сертификата, а также уплатить соответствующий сбор. После этого DGT выдает цифровой сертификат регистрации.

Ко второй категории относятся электросамокаты без сертификата обращения, которые не соответствуют действующим техническим требованиям. Они могут эксплуатироваться в переходном режиме до 22 января 2027 года, но также подлежат регистрации и обязательному страхованию. Для этого достаточно предоставить базовые документы — чек, техпаспорт или фотографию транспортного средства.

После регистрации все электросамокаты должны иметь идентификационную наклейку с уникальным номером. Оформить регистрацию можно онлайн, через страховых агентов при заключении полиса или с помощью административных посредников. В DGT также сообщили, что в будущем регистрацию планируют осуществлять непосредственно в местах продажи электросамокатов.

Кроме того, королевский указ регулирует процедуры смены владельца и окончательного снятия электросамоката с учета. В случае продажи транспортного средства перерегистрация должна быть осуществлена в течение 30 дней.

За отсутствие обязательного страхования предусмотрены штрафы от 202 до 610 евро, а за управление электросамокатом без страхового полиса — от 250 до 800 евро, в зависимости от транспортного средства.

ПДД страховка штраф / штрафы Испания

