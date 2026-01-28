В Іспанії ввели обов’язкову реєстрацію та страхування електросамокатів: штрафи — до 800 євро

Власників електросамокатів в Іспанії зобов’язали реєструвати транспорт і оформлювати страховку.

Власники електросамокатів в Іспанії зобов’язані реєструвати свої транспортні засоби та оформлювати обов’язкове страхування. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів, затвердивши королівський указ, який регулює роботу реєстру легких персональних транспортних засобів. Про це повідомляє Infobae.

Згідно з новими правилами, електросамокати мають бути внесені до національного реєстру транспортних засобів, який веде Головне управління дорожнього руху Іспанії (DGT). Саме створення цього реєстру зробило можливим практичне застосування вимоги щодо обов’язкового страхування, яка формально набрала чинності ще 2 січня минулого року.

Нова нормативна база поділяє електросамокати на дві категорії. Перша — моделі із сертифікатом обігу. З 22 січня 2024 року в Іспанії дозволено продавати лише такі самокати, які мають унікальну заводську маркувальну табличку. Для їх реєстрації необхідно подати дані власника, серійний номер і номер сертифіката, а також сплатити відповідний збір. Після цього DGT видає цифровий сертифікат реєстрації.

До другої категорії належать електросамокати без сертифіката обігу, які не відповідають чинним технічним вимогам. Вони можуть експлуатуватися в перехідному режимі до 22 січня 2027 року, але також підлягають реєстрації та обов’язковому страхуванню. Для цього достатньо надати базові документи — чек, техпаспорт або фото транспортного засобу.

Після реєстрації всі електросамокати повинні мати ідентифікаційну наклейку з унікальним номером. Оформити реєстрацію можна онлайн, через страхових агентів під час укладення поліса або за допомогою адміністративних посередників. У DGT також повідомили, що в майбутньому реєстрацію планують здійснювати безпосередньо в місцях продажу електросамокатів.

Крім того, королівський указ регулює процедури зміни власника та остаточного зняття електросамоката з обліку. У разі продажу транспортного засобу перереєстрація має бути здійснена протягом 30 днів.

За відсутність обов’язкового страхування передбачені штрафи від 202 до 610 євро, а за керування електросамокатом без страхового поліса — від 250 до 800 євро, залежно від транспортного засобу.

