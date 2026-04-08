ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В постановлении от 1 апреля 2026 года по делу № 345/6105/23 Верховный Суд рассмотрел вопрос взаимодействия преюдициальных судебных решений и регистрационных действий органов местного самоуправления.

Ключевой вопрос: допускается ли снятие лица с регистрации места проживания по заявлению собственника жилья, если суд ранее отказал в признании этого лица таким, которое утратило право пользования жильем.

Этот вопрос является актуальным, поскольку после введения Закона № 1871-ІХ распространились случаи снятия с регистрации по заявлению собственника без решения вопроса о праве пользования жильем.

Обстоятельства дела

Истцы были зарегистрированы и длительное время проживали в жилом доме по соответствующему адресу, который принадлежит ответчику на праве собственности. Они отмечали, что фактически не утратили связь с жильем: вели хозяйство, хранили личные вещи, оплачивали коммунальные услуги и не имели другого жилья.

Позже собственник дома обратился в орган регистрации с заявлениями, на основании которых истцы были сняты с регистрации места проживания.

Истцы узнали об этом постфактум и считали такие действия незаконными, в частности потому, что ответчик, подавая заявления, скрыл фактические обстоятельства.

В то же время еще до этого суд рассматривал иск собственника о признании истцов такими, которые утратили право пользования жильем. Суд частично удовлетворил иск только в отношении другого лица, но отказал в удовлетворении требований в отношении истцов, установив отсутствие доказательств их выбытия без уважительных причин и утраты интереса к жилью.

Несмотря на это, орган регистрации осуществил их снятие с места проживания.

Суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд, отказали в удовлетворении иска, считая, что действия органа регистрации соответствуют Закону № 1871-ІХ и были осуществлены на основании заявления собственника.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил общие подходы к защите гражданских прав.

ВС подчеркнул, что нарушение права связано с лишением его субъекта возможности осуществить (реализовать) свое частное (гражданское) право полностью или частично. Для применения того или иного способа защиты необходимо установить, какие именно частные (гражданские) права (интересы) истца нарушены, не признаны или оспорены ответчиком и за защитой каких частных (гражданских) прав (интересов) истец обратился в суд.

В то же время отсутствие нарушенного, непризнанного или оспоренного ответчиком частного (гражданского) права (интереса) истца является самостоятельным основанием для отказа в иске.

ВС указал, что способ защиты нарушенного права должен быть таким, который наиболее эффективно защищает или восстанавливает нарушенное право истца, то есть должен быть надлежащим. Надлежащий способ защиты должен гарантировать лицу полное восстановление нарушенного права и/или возможность получения им соответствующего возмещения.

Относительно преюдициальности

ВС пояснил: «Преюдициальность — обязательность фактов, установленных судебным решением, вступившим в законную силу по одному делу, для суда при рассмотрении других дел. Преюдициально установленные факты не подлежат доказыванию, поскольку их истинность уже установлена в решении и нет необходимости устанавливать их снова, то есть подвергать сомнению истинность и стабильность судебного акта, вступившего в законную силу. Суть преюдиции заключается в недопустимости повторного рассмотрения судом одного и того же вопроса между теми же сторонами».

Преюдицию образуют исключительно только те обстоятельства, которые непосредственно исследовались и устанавливались судом.

Преюдициальное значение в деле придается обстоятельствам, установленным судебными решениями, а не правовой оценке таких обстоятельств, осуществленной другим судом. Преюдициальное значение имеют только решения по делу, в котором участвуют те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства. Преюдицию образуют исключительно те обстоятельства, которые непосредственно исследовались и устанавливались судом, что нашло свое отражение в мотивировочной части судебного решения.

ВС подчеркнул, что правопорядок не может допускать ситуации, при которой нивелируется законная сила судебного решения и создаются предпосылки для возникновения «коллизии» судебных решений.

Ключевой вывод сформулирован с учетом позиции Объединенной палаты.

Суд подчеркнул, что собственник жилья обязан воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц (в частности, не собственника жилья, которому установлено в судебном решении наличие права на жилье (в частности, сервитута) и/или отказано в выселении лица — не собственника жилья или прекращении его права).

Законодатель не имел намерения позволить собственнику жилья с помощью снятия с регистрации места проживания лица — не собственника жилья «обходить» судебное решение, вступившее в законную силу, в котором установлено наличие у лица права на жилье (в частности, сервитута) и/или отказано в выселении лица — не собственника жилья или прекращении его права.

Поэтому судебное решение, вступившее в законную силу, в котором установлено наличие у лица права на жилье (в частности, сервитута) и/или отказано в выселении лица — не собственника жилья или прекращении его права, делает невозможным осуществление регистрационного действия по заявлению собственника жилья.

Оценивая действия апелляционного суда, Верховный Суд отметил, что апелляционный суд не обратил внимания на наличие решения, которым было отказано в признании лиц такими, которые утратили право пользования жилым помещением.

В связи с чем пришел к преждевременному выводу об оставлении решения суда первой инстанции без изменений, поскольку наличие судебного решения, вступившего в законную силу, в котором установлено наличие у лица права на жилье (в частности, сервитута) и/или отказано в выселении лица — не собственника жилья или прекращении его права, делает невозможным осуществление регистрационного действия по заявлению собственника жилья.

С учетом изложенного, поскольку суд кассационной инстанции лишен процессуальной возможности устанавливать новые обстоятельства, которые не были установлены апелляционным судом, собирать и давать оценку доказательствам, нарушения норм процессуального права, допущенные апелляционным судом, который не обеспечил полного и всестороннего рассмотрения дела, то постановление апелляционного суда следует отменить, а дело необходимо передать на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Таким образом, Верховный Суд четко закрепил, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем блокирует возможность снятия лица с регистрации по заявлению собственника. Эта позиция усиливает принцип преюдициальности и исключает обход судебных решений через административные процедуры, обеспечивая реальную защиту жилищных прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.