Starlink можна буде верифікувати у ЦНАПах та Дії, а військовим — через систему DELTA

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink.

Фото: Reuters

Кабінет Міністр ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а усе інше буде відключено. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

Єдине технічне рішення для протидії — запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX», - заявив він.

За словами міністра, процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно й без зайвої бюрократії.

Крім того, для бізнесу також буде алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.

«Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список».

Завдяки «білому списку» ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики», - сказав він.

Також Федоров додав, що інструкцію щодо реєстрації терміналів нададуть найближчим часом.

Раніше Михайло Федоров повідомив про поступове упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

