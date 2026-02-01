В Україні відключать усі неверифіковані Starlink, — Федоров

За словами Михайла Федорова, процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про поступове упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

«Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами, - сказав він.

Михайло Федоров також додав: «Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено».

За його словами, Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів, а детальну інструкції опублікують найближчим часом.

Він також подякував Starlink та SpaceX за співпрацю.

