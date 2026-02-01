В Украине отключат все неверифицированные Starlink, — Федоров

По словам Михаила Федорова, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о поэтапном внедрении системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

«Украина совместно со Starlink уже сделали первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами», — сказал он.

Михаил Федоров также добавил: «Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены».

По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей, а подробные инструкции опубликуют в ближайшее время.

Он также поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.