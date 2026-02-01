В Украине отключат все неверифицированные Starlink, — Федоров
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о поэтапном внедрении системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.
«Украина совместно со Starlink уже сделали первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами», — сказал он.
Михаил Федоров также добавил: «Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены».
По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей, а подробные инструкции опубликуют в ближайшее время.
Он также поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество.
