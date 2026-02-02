  1. В Украине

Starlink можно будет верифицировать в ЦНАПах и в «Дії», а военным — через систему DELTA

10:44, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине запускают верификацию терминалов Starlink.
Starlink можно будет верифицировать в ЦНАПах и в «Дії», а военным — через систему DELTA
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление о внедрении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. В ближайшее время в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальное будет отключено. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

Единственное техническое решение для противодействия — внедрение “белого списка” и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы реализуем его во взаимодействии со SpaceX», — заявил он.

По словам министра, процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым. Всего один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно и без лишней бюрократии.

Кроме того, для бизнеса также будет предусмотрен алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале «Дія».

«Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей — нужно лишь обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в “белый список”.

Благодаря “белому списку” мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики», — сказал он.

Также Федоров добавил, что инструкцию по регистрации терминалов предоставят в ближайшее время.

Ранее Михаил Федоров сообщил о поэтапном внедрении системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Дия ЦНАП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]