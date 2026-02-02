Starlink можно будет верифицировать в ЦНАПах и в «Дії», а военным — через систему DELTA

В Украине запускают верификацию терминалов Starlink.

Кабинет Министров принял постановление о внедрении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. В ближайшее время в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальное будет отключено. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

Единственное техническое решение для противодействия — внедрение “белого списка” и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы реализуем его во взаимодействии со SpaceX», — заявил он.

По словам министра, процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым. Всего один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно и без лишней бюрократии.

Кроме того, для бизнеса также будет предусмотрен алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале «Дія».

«Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей — нужно лишь обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в “белый список”.

Благодаря “белому списку” мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики», — сказал он.

Также Федоров добавил, что инструкцию по регистрации терминалов предоставят в ближайшее время.

Ранее Михаил Федоров сообщил о поэтапном внедрении системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

