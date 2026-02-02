  1. В Украине

С 3 февраля без верификации будет отключать терминалы Starlink – инструкция, как подтвердить пользование

18:54, 2 февраля 2026
Подтвердить пользование оборудованием можно через ЦНАП или портал «Дія».
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление о введении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. В Украине вводят whitelist-режим для терминалов Starlink — перечень проверенных устройств, которые будут иметь доступ к сети. Доступ к сети будут иметь только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальные будут отключены.

«Если используете Starlink дома или на работе — с 3 февраля подтверждайте через ЦНАП или на портале Дія, что терминал принадлежит именно вам», — сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В Минцифры пояснили, что новый механизм необходим для стабильной работы связи в Украине и недопущения использования терминалов противником. Для этого владельцам необходимо однократно подтвердить, что терминал Starlink принадлежит именно им. Неверифицированные устройства работать не будут.

Услуга верификации с 3 февраля станет доступной в ЦНАП для физических лиц и ФЛП, а на портале «Дія» — для юридических лиц. Процедура касается только гражданских пользователей. Для Сил обороны действует отдельный защищенный алгоритм.

Для физических лиц и ФЛП

Чтобы пройти верификацию, нужно подготовить данные терминала:

  • KIT-номер (серийный номер комплекта) — при наличии;
  • UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • номер учетной записи пользователя на портале Starlink — при наличии.

Также необходимо иметь документы:

  • паспорт (книжечка или ID-карта);
  • РНОКПП.

Для внесения терминала в whitelist необходимо обратиться в ближайший ЦНАП и подать запрос администратору. Услуга является бесплатной. После проверки документов заявка принимается, и терминал вносится в белый список.

Установлены следующие лимиты:

  • до одного терминала — без физического наличия устройства;
  • до трех терминалов на одного человека — при условии физического показа оборудования.

Для юридических лиц

Для бизнеса процедура полностью цифровая и осуществляется через портал «Дія». Для подачи заявления с 3 февраля необходимо иметь:

  • KIT-номер терминала — при наличии;
  • UTID или Dish ID;
  • номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

Алгоритм подачи заявления предусматривает авторизацию на портале «Дія» с помощью КЭП юридического лица, выбор услуги «Уведомление об использовании терминалов Starlink», внесение данных о терминалах и подписание сформированного заявления КЭПом. После этого информация автоматически передается в Минцифру.

Для юридических лиц установлены следующие лимиты:

  • до 10 терминалов — для обычных компаний;
  • без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.

