Підприємства повинні відзвітувати ТЦК про транспорт, навіть якщо його немає — інакше штраф 34 тисячі грн

11:32, 24 квітня 2026
Навіть новостворені компанії без техніки і працівників зобов’язані подати «нульовий» звіт до ТЦК — підтвердив апеляційний суд.
Ілюстративне фото, джерело - 72 ОМбр
Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив: навіть якщо підприємство не має жодної техніки і фактично не веде діяльності, його керівник зобов’язаний подавати інформацію до ТЦК та СП. Інакше — адміністративна відповідальність.

У справі, яку розглянув суд, керівник новоствореного товариства намагався скасувати штраф у 34 тис. грн за неподання таких відомостей. Він наполягав, що підприємство існувало лише місяць, не мало транспорту і працівників, а отже не повинно було звітувати. Однак суди обох інстанцій дійшли протилежного висновку: обов’язок подання інформації є загальним, не залежить від фактичної діяльності і має виконуватися навіть у разі відсутності об’єкта звітування.

Обставини справи № 158/728/26

Керівника новоствореного товариства притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП. Підставою стало неподання до 20 грудня 2025 року інформації до ТЦК та СП про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також працівників, які на них працюють.

Постановою територіального центру комплектування та соціальної підтримки на керівника як посадову особу накладено штраф у розмірі 34 000 грн.

Позивач оскаржив постанову, зазначаючи, що підприємство зареєстроване лише у листопаді 2025 року, фактично не здійснювало діяльності, не мало транспортних засобів і працівників, а отже не було зобов’язане подавати відповідну інформацію.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, після чого позивач подав апеляційну скаргу.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та виходив із системного застосування норм законодавства про мобілізаційну підготовку.

Суд зазначив, що обов’язок керівників підприємств подавати інформацію до ТЦК та СП встановлений пунктом 15 Положення про військово-транспортний обов’язок і підлягає виконанню двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. Цей обов’язок не ставиться у залежність від наявності транспортних засобів або фактичної діяльності підприємства.

Колегія суддів окремо підкреслила, що у разі відсутності техніки або працівників керівник зобов’язаний подати відповідну інформацію із зазначенням нульових показників. Неподання таких відомостей утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП, яка має бланкетний характер і відсилає до спеціального законодавства у сфері мобілізації.

Доводи апелянта про нещодавню реєстрацію підприємства суд визнав безпідставними, оскільки ця обставина не звільняє керівника від обов’язку дотримуватися встановлених строків і вимог законодавства в умовах особливого періоду.

Посилання на лист Міністерства оборони суд не врахував, оскільки відповідний документ не був поданий до матеріалів справи, а наведена інформація не відповідала вимогам належності та допустимості доказів.

Висновок суду

Апеляційний суд встановив, що постанова про притягнення до адміністративної відповідальності винесена уповноваженою посадовою особою ТЦК та СП, а вина керівника як суб’єкта правопорушення підтверджується матеріалами справи.

Санкція застосована в межах, визначених частиною 3 статті 210-1 КУпАП, а процедура притягнення до відповідальності відповідає вимогам законодавства.

У результаті апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

