Украина переходит на стандарты ЕС: Рада поддержала закон о безопасности железнодорожного транспорта

Законопроект 14174 поддержали 254 народных депутата.

Фото: УЗ

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Верховная Рада 9 июня приняла закон о безопасности железнодорожного транспорта. Законопроект № 14174 поддержали 254 народных депутата.

Документ внедряет европейскую систему оценки рисков и новые подходы к техническому регулированию. В частности, в подготовке, экзаменовании и выдаче свидетельств машинистам, а также лицензий перевозчикам.

Принятие закона позволит выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Плана Ukraine Facility.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», несмотря на имеющиеся замечания, профильный парламентский комитет 12 голосами поддержал рекомендацию принять законопроект во втором чтении. После принятия документа отрасль ожидает трехлетний переходный период, в течение которого рынок железнодорожных перевозок должен постепенно трансформироваться и адаптироваться к европейским стандартам функционирования.

Что предлагает документ, «Судебно-юридическая газета» писала здесь.

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