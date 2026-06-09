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Украина переходит на стандарты ЕС: Рада поддержала закон о безопасности железнодорожного транспорта

14:01, 9 июня 2026
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Законопроект 14174 поддержали 254 народных депутата.
Украина переходит на стандарты ЕС: Рада поддержала закон о безопасности железнодорожного транспорта
Фото: УЗ
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Верховная Рада 9 июня приняла закон о безопасности железнодорожного транспорта. Законопроект № 14174 поддержали 254 народных депутата.

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Документ внедряет европейскую систему оценки рисков и новые подходы к техническому регулированию. В частности, в подготовке, экзаменовании и выдаче свидетельств машинистам, а также лицензий перевозчикам.

Принятие закона позволит выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Плана Ukraine Facility.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», несмотря на имеющиеся замечания, профильный парламентский комитет 12 голосами поддержал рекомендацию принять законопроект во втором чтении. После принятия документа отрасль ожидает трехлетний переходный период, в течение которого рынок железнодорожных перевозок должен постепенно трансформироваться и адаптироваться к европейским стандартам функционирования.

Что предлагает документ, «Судебно-юридическая газета» писала здесь.

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Верховная Рада Украины Укрзализныця

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