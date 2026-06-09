Виктор Маренюк избран председателем Маньковского районного суда Черкасской области

Судья Виктор Маренюк избран председателем Маньковского райсуда Черкасской области путем тайного голосования.

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В Маньковском районном суде Черкасской области состоялось собрание судей, во время которого путем тайного голосования избрали председателя суда.

По результатам голосования на административную должность назначен судья Виктор Маренюк. Председатель суда избран сроком на три года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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