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Виктор Маренюк избран председателем Маньковского районного суда Черкасской области

18:24, 9 июня 2026
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Судья Виктор Маренюк избран председателем Маньковского райсуда Черкасской области путем тайного голосования.
Виктор Маренюк избран председателем Маньковского районного суда Черкасской области
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В Маньковском районном суде Черкасской области состоялось собрание судей, во время которого путем тайного голосования избрали председателя суда.

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По результатам голосования на административную должность назначен судья Виктор Маренюк. Председатель суда избран сроком на три года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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