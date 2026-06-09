  1. Суд інфо

Віктора Маренюка обрано головою Маньківського районного суду Черкаської області

18:24, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддю Віктора Маренюка обрано головою Маньківського райсуду Черкаської області шляхом таємного голосування.
Віктора Маренюка обрано головою Маньківського районного суду Черкаської області
фото: Маньківський районний суд Черкаської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Маньківському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування обрали голову суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами голосування на адміністративну посаду призначено суддю Віктора Маренюка. Голову суду обрано строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Судовий контроль над таємницею слідства: чому Сергій Власенко пропонує обмежити витоки інформації

Сергій Власенко в коментарі для «Судово-юридичної газети» пояснив, що новий проєкт лише вводить судовий контроль за поширенням чутливої інформації, а не цензуру.

Комітет Верховної Ради підтримав декриміналізацію порнографії між повнолітніми

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Суд скасував вирок у справі про побиття на Львівщині, оскільки експерт самостійно збирав матеріали для експертизи

ВС вирішив, що якщо судово-медична експертиза проведена на підставі документів, які експерт отримав самостійно, такий доказ може бути визнаний недопустимим.

ВРП поставила паузу у справі судді ОАСК Володимира Келеберди: причина — неявка

ВРП задовольнила клопотання захисника судді про відкладення розгляду справи через неявку у засідання судді Володимира Келеберди, який уже понад рік відсторонений від здійснення правосуддя.

1857 відхилених правок: бюджетний комітет підтримав урядовий варіант фінансування

Бюджетний комітет підтримав урядову модель, у якій ключові силові структури переходять на фінансування через Резервний фонд.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]