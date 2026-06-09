Віктора Маренюка обрано головою Маньківського районного суду Черкаської області

Суддю Віктора Маренюка обрано головою Маньківського райсуду Черкаської області шляхом таємного голосування.

фото: Маньківський районний суд Черкаської області

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У Маньківському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування обрали голову суду.

За результатами голосування на адміністративну посаду призначено суддю Віктора Маренюка. Голову суду обрано строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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