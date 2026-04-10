Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Сьогодні, 10 квітня 2026 року, Кабінет Міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Відповідне рішення було ухвалене за результатами відкритого конкурсу результати якого представив міністр фінансів Сергій Марченко.

Автобіографія Ореста Миколайовича Мандзія

Орест Мандзій — народився 29 грудня 1978 року. Громадянин України, іноземного громадянства або посвідок на постійне проживання в інших державах не має. До призначення Головою Державної митної служби України, очолював Шостий підрозділ детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ.

Освіта та кваліфікація

Професійна підготовка Ореста Мандзія поєднує юридичну освіту та фахову підготовку у сфері публічного управління.

У 2001 році він закінчив Львівський інститут внутрішніх справ НАВС України за спеціальністю «Правознавство».

Згодом, у 2021 році, здобув ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Професійний шлях

Професій шлях Ореста Мандзія налічує понад 28 років та характеризується спеціалізацією у сфері протидії економічним і посадовим злочинам.

Протягом 16 років працював у підрозділах боротьби з економічною та організованою злочинністю в системі Міністерства внутрішніх справ України:

2001–2005: Оперуповноважений відділення ДСБЕЗ у Франківському райвідділі Львова. Спеціалізувався на розкритті злочинів у сфері економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

2005–2010: Старший оперуповноважений в особливо важливих справах УБОЗ та ДСБЕЗ у Львівській та Рівненській областях. Займався боротьбою з розкраданням бюджетних коштів та транснаціональними злочинними групами.

2010–2011: Виконував обов'язки заступника начальника УБОЗ в Рівненській області.

2012–2015: Очолював сектор ДСБЕЗ у Луцьку та працював у західному міжрегіональному відділі Департаменту ДСБЕЗ МВС України.

2015–2017: Старший оперуповноважений в ОВС у структурі Департаменту протидії наркозлочинності (обслуговував Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області).

Його робота була зосереджена на розслідуванні злочинів у бюджетній сфері, протидії хабарництву та боротьбі з транснаціональними організованими групами у західних регіонах України, зокрема у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

З 2017 по 2026 рік Орест Мандзій працював у НАБУ та координував розслідування резонансних корупційних правопорушень, що належать до підслідності Бюро.

2017–2024: Керівник Першого відділу детективів Четвертого підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ.

2025 – до призначення: Керівник Шостого підрозділу детективів НАБУ.

Допуск до держтаємниці: в березні 2017 року отримав допуск за формою 2

Митна експертиза та антикорупційні кейси

Під керівництвом Ореста Мандзія було ліквідовано схему на Чернівецькій митниці ДФС, де заниження митної вартості призвело до збитків державі на суму понад 290 млн грн. За результатами розслідування до бюджету та на потреби оборони було перераховано близько 180 млн грн.

Крім того, під час роботи в НАБУ Орест Мандзій займався аналітичною та превентивною діяльністю, спрямованою на усунення причин корупційних правопорушень у митній сфері. Зокрема, аналізував технічний стан систем митного контролю — скануючих комплексів, вагового обладнання, систем відеоспостереження та відеофіксації у підрозділах митниць, що працюють у регіонах діяльності бюро.

Також налагодив ефективну робочу комунікацію з міжнародними партнерами, зокрема з OLAF (Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням), митними адміністраціями Румунії та Німеччини, а також Кримінальною митною службою Литви.

Напрямки реформування ДМС

Програма Ореста Мандзія, представлена на конкурсі, містить чіткий план змін.

Закріплення за ДМС статусу правоохоронного органу та створення спеціалізованого підрозділу боротьби з контрабандою.

Повна синхронізація ІТ-інфраструктури ДМС із системами країн Євросоюзу та імплементація найкращих світових практик митного адміністрування.

Проведення повної переатестації особового складу, впровадження системи оцінки роботи за КРІ та розвиток культури доброчесності.

Максимальна цифровізація митних формальностей, впровадження постмитного аудиту та оновлення технічних засобів контролю.

Обрання Ореста Мандзія новим очільником ДМС відбулося в межах домовленостей із Міжнародним валютним фондом та стратегії інтеграції до Європейського Союзу. Прозорий конкурс на цю посаду був обов'язковою умовою для подальшої фінансової підтримки та поглиблення співпраці з партнерами. Його кандидатура була підтримана Урядом як така, що відповідає найвищим критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Як вже зазначала «Судово-юридична газета» перед Орестом Мандзієм поставлено завдання трансформувати ДМС у сучасну сервісну та правоохоронну структуру.

Серед ключових пріоритетів — інтеграція до європейського митного простору, прискорення процедур міжнародної торгівлі та мінімізація корупційних ризиків. Крім того планується цифровізація митних процесів, впровадження європейської транзитної системи, посилення правоохоронної складової діяльності ДМС та оновлення системи управління персоналом. Також реформа передбачає формування прозорих механізмів визначення митної вартості товарів, що має зменшити можливості для зловживань і підвищити довіру бізнесу до митної системи.

