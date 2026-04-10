Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Сегодня, 10 апреля 2026 года, Кабинет Министров Украины официально назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы. Соответствующее решение было принято по результатам открытого конкурса, результаты которого представил министр финансов Сергей Марченко.

Автобиография Ореста Николаевича Мандзия

Орест Мандзий — родился 29 декабря 1978 года. Гражданин Украины, иностранного гражданства или видов на жительство в других государствах не имеет. До назначения Председателем Государственной таможенной службы Украины, возглавлял Шестое подразделение детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ.

Образование и квалификация

Профессиональная подготовка Ореста Мандзия сочетает юридическое образование и профессиональную подготовку в сфере публичного управления.

В 2001 году он окончил Львовский институт внутренних дел НАВД Украины по специальности «Правоведение».

Впоследствии, в 2021 году, получил степень магистра по специальности «Публичное управление и администрирование» в Национальном университете «Львовская политехника».

Профессиональный путь

Профессиональный путь Ореста Мандзия насчитывает более 28 лет и характеризуется специализацией в сфере противодействия экономическим и должностным преступлениям.

В течение 16 лет работал в подразделениях по борьбе с экономической и организованной преступностью в системе Министерства внутренних дел Украины:

2001–2005: Оперуполномоченный отделения ГСБЭП во Франковском райотделе Львова. Специализировался на раскрытии преступлений в сфере экономики и внешнеэкономической деятельности.

2005–2010: Старший оперуполномоченный по особо важным делам УБОП и ГСБЭП во Львовской и Ровенской областях. Занимался борьбой с хищением бюджетных средств и транснациональными преступными группами.

2010–2011: Исполнял обязанности заместителя начальника УБОП в Ровенской области.

2012–2015: Возглавлял сектор ГСБЭП в Луцке и работал в западном межрегиональном отделе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

2015–2017: Старший оперуполномоченный по ОВД в структуре Департамента противодействия наркопреступности (обслуживал Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области).

Его работа была сосредоточена на расследовании преступлений в бюджетной сфере, противодействии взяточничеству и борьбе с транснациональными организованными группами в западных регионах Украины, в частности во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

С 2017 по 2026 год Орест Мандзий работал в НАБУ и координировал расследования резонансных коррупционных правонарушений, относящихся к подследственности Бюро.

2017–2024: Руководитель Первого отдела детективов Четвертого подразделения Главного подразделения детективов НАБУ.

2025 – до назначения: Руководитель Шестого подразделения детективов НАБУ.

Допуск к гостайне: в марте 2017 года получил допуск по форме 2.

Таможенная экспертиза и антикоррупционные кейсы

Под руководством Ореста Мандзия была ликвидирована схема на Черновицкой таможне ГФС, где занижение таможенной стоимости привело к убыткам государства на сумму более 290 млн грн. По результатам расследования в бюджет и на нужды обороны было перечислено около 180 млн грн.

Кроме того, во время работы в НАБУ Орест Мандзий занимался аналитической и превентивной деятельностью, направленной на устранение причин коррупционных правонарушений в таможенной сфере. В частности, анализировал техническое состояние систем таможенного контроля — сканирующих комплексов, весового оборудования, систем видеонаблюдения и видеофиксации в подразделениях таможен, работающих в регионах деятельности бюро.

Также наладил эффективную рабочую коммуникацию с международными партнерами, в частности с OLAF (Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений), таможенными администрациями Румынии и Германии, а также Криминальной таможенной службой Литвы.

Направления реформирования ГТС

Программа Ореста Мандзия, представленная на конкурсе, содержит четкий план изменений.

Закрепление за ГТС статуса правоохранительного органа и создание специализированного подразделения по борьбе с контрабандой. ·

Полная синхронизация ИТ-инфраструктуры ГТС с системами стран Евросоюза и имплементация лучших мировых практик таможенного администрирования.

Проведение полной переаттестации личного состава, внедрение системы оценки работы по KPI и развитие культуры добропорядочности.

Максимальная цифровизация таможенных формальностей, внедрение пост-таможенного аудита и обновление технических средств контроля.

Избрание Ореста Мандзия новым руководителем ГТС состоялось в рамках договоренностей с Международным валютным фондом и стратегии интеграции в Европейский Союз. Прозрачный конкурс на эту должность был обязательным условием для дальнейшей финансовой поддержки и углубления сотрудничества с партнерами. Его кандидатура была поддержана Правительством как отвечающая самым высоким критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Как уже отмечала «Судебно-юридическая газета», перед Орестом Мандзием поставлена задача трансформировать ГТС в современную сервисную и правоохранительную структуру.

Среди ключевых приоритетов — интеграция в европейское таможенное пространство, ускорение процедур международной торговли и минимизация коррупционных рисков. Кроме того, планируется цифровизация таможенных процессов, внедрение европейской транзитной системы, усиление правоохранительной составляющей деятельности ГТС и обновление системы управления персоналом. Также реформа предусматривает формирование прозрачных механизмов определения таможенной стоимости товаров, что должно уменьшить возможности для злоупотреблений и повысить доверие бизнеса к таможенной системе.

