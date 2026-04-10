Ореста Мандзія призначили головою Державної митної служби

Кабмін призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби за результатами відкритого конкурсу. Подання вніс міністр фінансів Сергій Марченко. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що перед новим керівником стоїть чітке завдання — продовжити реформу митниці. Йдеться про побудову сучасної, прозорої та ефективної системи, яка забезпечує стабільні надходження до бюджету й підтримує фінансову стійкість держави.

"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - зазначила Свириденко.

Раніше ми писали, що комісія з добору Голови Державної митної служби на засіданні за підсумками десятого засідання визначила фіналістів — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.