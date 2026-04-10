Ореста Мандзія призначили головою Державної митної служби

13:36, 10 квітня 2026
Кабмін призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.
Уряд призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби за результатами відкритого конкурсу. Подання вніс міністр фінансів Сергій Марченко. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що перед новим керівником стоїть чітке завдання — продовжити реформу митниці. Йдеться про побудову сучасної, прозорої та ефективної системи, яка забезпечує стабільні надходження до бюджету й підтримує фінансову стійкість держави.

"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - зазначила Свириденко.

Раніше ми писали, що комісія з добору Голови Державної митної  служби на засіданні за підсумками десятого засідання визначила фіналістів — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова. 

Кабінет Міністрів України митниця

