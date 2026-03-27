Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Комісія з добору Голови Державної митної служби 27 березня 2026 року на засіданні за підсумками десятого засідання визначили фіналістів — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Рішення ухвалено після семи раундів голосування, що засвідчило як високий рівень конкуренції, так і складність досягнення консенсусу між членами комісії, до складу якої входили українські та міжнародні експерти.

Ключовим елементом, що дозволив завершити відбір, став так званий «пакетний голос» міжнародних експертів у складі комісії. Саме він забезпечив вирішальний вплив на фінальний результат:

Нагадаємо, що обидва фіналісти конкурсу представляють НАБУ: Орест Мандзій обіймає посаду керівника підрозділу, а Руслан Даменцов — його заступника.

На цьому робота комісії завершилась.

Фінальне рішення щодо призначення очільника Державної митної служби ухвалюватиме Міністр фінансів України. Тобто, далі вже Мінфін має протягом десяти днів після отримання подання на двох кандидатів від Комісії обрати одного з них і призначити Головою Митниці.

