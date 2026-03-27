Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Комиссия по отбору Главы Государственной таможенной службы 27 марта 2026 года на заседании по итогам десятого заседания определила финалистов — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Решение принято после семи раундов голосования, что свидетельствует как о высоком уровне конкуренции, так и о сложности достижения консенсуса между членами комиссии, в состав которой входили украинские и международные эксперты.

Ключевым элементом, позволившим завершить отбор, стал так называемый «пакетный голос» международных экспертов в составе комиссии. Именно он обеспечил решающее влияние на финальный результат.

Напомним, что оба финалиста конкурса представляют НАБУ: Орест Мандзий занимает должность руководителя подразделения, а Руслан Даменцов — его заместителя.

На этом работа комиссии завершилась.

Окончательное решение о назначении руководителя Государственной таможенной службы будет принимать Министр финансов Украины. То есть далее Минфин должен в течение десяти дней после получения представления на двух кандидатов от Комиссии выбрать одного из них и назначить Главой Таможни.

