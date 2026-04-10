Ореста Мандзия назначили главой Государственной таможенной службы

Кабмин назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.

Правительство назначило Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы по результатам открытого конкурса. Представление внес министр финансов Сергей Марченко. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что перед новым руководителем стоит четкая задача – продолжить реформу таможни. Речь идет о построении современной, прозрачной и эффективной системы, обеспечивающей стабильные поступления в бюджет и поддерживающей финансовую устойчивость государства.

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - отметила Свириденко.

Ранее мы писали, что комиссия по отбору Председателя Государственной таможенной службы на заседании по итогам десятого заседания определила финалистов Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

