  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, являются ли повторные увольнения и уменьшение надбавок моббингом

09:06, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд рассмотрел дело о признании моббингом повторных увольнений работницы, уменьшении надбавок и изменении условий труда и пришел к выводу, что кадровые решения работодателя, принятые в соответствии с законом, сами по себе не свидетельствуют о травле работника.
Верховный Суд объяснил, являются ли повторные увольнения и уменьшение надбавок моббингом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 756/12586/24 по требованиям сотрудницы Киевского городского центра занятости об установлении факта моббинга со стороны работодателя. Истица указывала, что неоднократные увольнения в связи с сокращением штата, последующие восстановления на работе по решениям судов, изменение условий труда и размера надбавок свидетельствуют о систематическом психологическом и экономическом давлении со стороны работодателя.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что сами по себе кадровые решения работодателя, принятые в рамках законодательства, не являются подтверждением моббинга, а истица не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами наличие систематических умышленных действий, направленных на унижение ее чести, достоинства или деловой репутации.

Фабула дела

Истица работала в системе службы занятости с 2004 года, занимая различные должности в Оболонском районном центре занятости и его правопреемниках после реорганизации. В 2018 году в связи с изменениями в структуре районных филиалов Киевского городского центра занятости ее предупредили о возможном высвобождении, а впоследствии уволили по пункту 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины в связи с сокращением штата.

Решением суда ее восстановили на работе. В дальнейшем в 2020 году после очередных изменений в структуре Киевского городского центра занятости сотрудницу снова уволили по сокращению штата. Это увольнение также было обжаловано и признано незаконным, а истицу во второй раз восстановили на работе.

После восстановления ее назначили на аналогичную должность консультанта работодателя. В 2024 году сотрудницу в третий раз уволили в связи с сокращением штата. Это увольнение стало предметом отдельного судебного спора о восстановлении на работе.

Истица считала, что многократные увольнения, создание для нее отдельного рабочего места, уменьшение надбавки за интенсивность труда по сравнению с другими сотрудниками, изменение условий труда и возложение на нее дополнительных обязанностей свидетельствуют о систематическом давлении со стороны работодателя и являются проявлением моббинга. Она отмечала, что действия ответчика направлены на унижение ее чести, достоинства и профессиональной репутации, а также на лишение ее права на труд.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Оболонский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска об установлении факта моббинга. Суд пришел к выводу, что приведенные истицей обстоятельства свидетельствуют о ее несогласии с кадровыми решениями работодателя, однако не подтверждают наличие систематических умышленных действий, направленных на унижение чести и достоинства работника или создание враждебной атмосферы.

Суд также отметил, что изменение рабочего места, должности работника или размера оплаты труда, если они осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считается моббингом.

Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 2-2 КЗоТ Украины моббингом являются систематические, повторяющиеся и длительные умышленные действия или бездействие работодателя либо работников, направленные на унижение чести, достоинства и деловой репутации работника, которые проявляются в форме психологического или экономического давления и создания напряженной, враждебной или оскорбительной атмосферы.

Суд подчеркнул, что требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, а также изменение рабочего места, должности или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, не считаются моббингом.

Верховный Суд отдельно обратил внимание на то, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)» вступил в силу только в 2022 году. Поэтому увольнения истицы в 2018 и 2020 годах не могут оцениваться как проявление моббинга в понимании этого закона, поскольку в соответствии со статьей 58 Конституции Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что истица не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами факт совершения в отношении нее моббинга. Верховный Суд отметил, что приведенные ею обстоятельства основываются преимущественно на несогласии с кадровыми решениями работодателя и не подтверждают ограничения ее трудовых прав либо наличия дискриминационного отношения.

Также Верховный Суд отклонил доводы относительно меньшего размера надбавки и премии по сравнению с другими работниками. Суд указал, что премирование имеет индивидуальный характер, зависит от личного вклада и результатов работы конкретного работника, а установление премии является правом, а не обязанностью работодателя.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика Кассационный гражданский суд КЦС ВС трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]