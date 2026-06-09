ЕС 15 июня официально откроет переговоры о вступлении Украины, — еврокомиссар Марта Кос

15 июня состоится межправительственная конференция между Украиной и ЕС, которая станет формальным стартом переговорного процесса в рамках первого кластера законодательства ЕС «Основы».

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Европейский Союз 15 июня официально начнет переговоры о вступлении Украины. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Укринформ.

Она подчеркнула, что в указанную дату состоится межправительственная конференция между Украиной и Европейским Союзом, которая станет формальным началом переговорного процесса в рамках первого кластера законодательства ЕС «Основы» (Fundamentals).

Этот кластер охватывает ключевые направления, в частности правосудие, функционирование государственных институтов, систему публичных закупок, финансовый контроль и статистику.

«Верховенство права — это один из важнейших шагов. С него все начинается и им все заканчивается. Подтвердив его, страна-кандидат получает сертификат того, что движение в ЕС происходит серьезно», — отметила Кос.

Также она объяснила, что после открытия переговорного кластера и выполнения необходимых реформ Еврокомиссия готовит промежуточный отчет об оценке выполнения требований IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).

После этого государства-члены ЕС принимают решение о завершении соответствующего этапа переговоров.

Напомним, председательство Кипра в Совете ЕС официально начало подготовку к открытию Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» с Украиной.

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