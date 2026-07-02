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Как забронированным работникам поехать за границу в отпуск во время военного положения

10:01, 2 июля 2026
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Кто может пересекать государственную границу и какие документы нужны для этого.
Как забронированным работникам поехать за границу в отпуск во время военного положения
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Во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу ограничен, однако предусмотрены исключения для отдельных категорий граждан, в частности забронированных работников. В Министерстве юстиции разъяснили, кто имеет право пересекать государственную границу и какие документы для этого необходимы.

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Согласно правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военнообязанные, которые забронированы на период мобилизации и в военное время, не подлежат призыву на военную службу. Такие лица находятся на специальном воинском учете.

Несмотря на это, в Правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку. Что касается возможности пересечения границы во время отпуска — четкого нормативно-правового регулирования нет.

Узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко указывал, что в случае отсутствия должностных ограничений забронированные мужчины поехать уехать в отпуск за границу. Главное – в документах должно быть указано, что организация, предоставившая бронь, разрешает проведение отпуска за пределами Украины.

Какие документы нужны для выезда

Для пересечения границы забронированным работникам необходимо иметь:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу
  • бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ (должен содержать отметку о бронировании и быть внесенным в систему «Оберіг»)
  • выписку из приказа об отпуске или его копию (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т. д.)
  • другие документы для подтверждения цели поездки.

В Минюсте подчеркивают, что лицо, которое планирует поездку за границу во время отпуска, не должно иметь ограничений на выезд и обязано соблюдать правила воинского учета.

В то же время следует учитывать, что окончательное решение остается за ГПСУ. Минюст рекомендует накануне поездки уточнять порядок пересечения у сотрудников Госпогранслужбы по телефону: 1598 или через другие каналы коммуникации.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», теперь граждане Украины смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них ограничения на выезд за границу. Государственная пограничная служба сообщила о запуске нового сервиса «Личный кабинет», который позволяет украинцам самостоятельно проверять наличие таких ограничений.

Как указали в ГПСУ, новый сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

Ограничения из-за военного положения проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

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