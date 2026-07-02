Отпуск по графику или по заявлению: в чём разница и пошаговый алгоритм действий

Процедура включает ряд обязательных организационных и документальных этапов, а нарушение требований может стать основанием для трудовых споров, предписаний контролирующих органов или финансовых санкций.

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Перед предоставлением работнику ежегодного отпуска работодатель должен пройти установленный законодательством алгоритм оформления. Он предусмотрен Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об отпусках» и состоит из нескольких обязательных шагов. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила алгоритм оформления ежегодного отпуска.

График отпусков

Оформление ежегодного отпуска начинается с утверждения графика отпусков на календарный год. При его составлении учитываются производственные потребности предприятия, пожелания работников и право отдельных категорий работников получать отпуск в удобное для них время.

График доводится до сведения работников, составляется в произвольной форме, а изменения в него допускаются при условии их надлежащего оформления.

Если работник уходит в отпуск в соответствии с графиком, закон не обязывает его подавать заявление. Основанием для издания приказа является сам график и уведомление работника.

Уведомление работника

Работодатель должен письменно уведомить работника о дате начала ежегодного отпуска не позднее чем за 14 календарных дней до его начала. Это требование действует и во время военного положения.

Для этого можно использовать отдельное письменное уведомление, служебную записку, электронный документ, корпоративную систему документооборота или иной способ, подтверждающий ознакомление работника.

Когда требуется заявление

Заявление работника требуется только в тех случаях, когда:

отпуск предоставляется не по графику;

необходимо перенести дату отпуска;

отпуск нужно продлить;

работник желает разделить его на части;

возникают другие изменения в отношении утвержденного графика.

Если отпуск предоставляется в сроки, определенные графиком, заявление не является обязательным.

Приказ о предоставлении отпуска

Следующим этапом является оформление приказа о предоставлении отпуска. Его можно издать по типовой форме № П-3 или по форме, утвержденной на предприятии.

В приказе необходимо указать:

фамилию, имя и отчество работника;

структурное подразделение;

должность;

вид отпуска;

рабочий год, за который он предоставляется;

дату начала и окончания;

количество календарных дней;

основание для предоставления отпуска.

Работника обязательно знакомят с приказом под подпись.

Выплата отпускных

После оформления приказа бухгалтерия производит начисление отпускных.

Если работодатель не выплатил их в установленный законодательством срок, работник имеет право потребовать переноса отпуска на другой период.

Отражение в табеле

Ежегодный отпуск обязательно вносится в табель учёта рабочего времени.

Чаще всего используются следующие обозначения:

«В» или код «08» — ежегодный основной отпуск;

«Д» или код «09» — ежегодный дополнительный отпуск.

Правильное табелирование влияет на учет рабочего времени и оплату труда.

Заполнение личной карточки

Сведения об отпуске также вносятся в раздел V личной карточки формы № П-2.

В ней указываются:

вид отпуска;

период работы;

дата начала;

дата окончания;

номер приказа.

Такие записи необходимо делать и в отношении внутренних совместителей.

Когда отпуск переносится или продлевается

Законодательство предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск переносится или продлевается. Это возможно в случае:

временной нетрудоспособности работника;

несвоевременного письменного уведомления о начале отпуска;

несвоевременной выплаты отпускных;

совпадения с отпуском в связи с беременностью и родами;

совпадения с учебным отпуском.

Разделение отпуска на части

По желанию работника ежегодный отпуск можно разделить на части.

При этом одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней подряд и относиться к одному рабочему году. Как отмечают в Гоструда, не допускается формировать эти 14 дней из разных рабочих лет.

Чек-лист для работодателя

Перед оформлением ежегодного отпуска необходимо проверить,:

предусмотрен ли отпуск графиком;

работник был уведомлен не позднее чем за 14 календарных дней;

получено заявление, если оно необходимо;

издан приказ;

начислены и выплачены отпускные;

сделана отметка в табеле;

внесена запись в личную карточку.

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