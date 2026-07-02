Отпуск по графику или по заявлению: в чём разница и пошаговый алгоритм действий
Перед предоставлением работнику ежегодного отпуска работодатель должен пройти установленный законодательством алгоритм оформления. Он предусмотрен Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об отпусках» и состоит из нескольких обязательных шагов. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила алгоритм оформления ежегодного отпуска.
График отпусков
Оформление ежегодного отпуска начинается с утверждения графика отпусков на календарный год. При его составлении учитываются производственные потребности предприятия, пожелания работников и право отдельных категорий работников получать отпуск в удобное для них время.
График доводится до сведения работников, составляется в произвольной форме, а изменения в него допускаются при условии их надлежащего оформления.
Если работник уходит в отпуск в соответствии с графиком, закон не обязывает его подавать заявление. Основанием для издания приказа является сам график и уведомление работника.
Уведомление работника
Работодатель должен письменно уведомить работника о дате начала ежегодного отпуска не позднее чем за 14 календарных дней до его начала. Это требование действует и во время военного положения.
Для этого можно использовать отдельное письменное уведомление, служебную записку, электронный документ, корпоративную систему документооборота или иной способ, подтверждающий ознакомление работника.
Когда требуется заявление
Заявление работника требуется только в тех случаях, когда:
- отпуск предоставляется не по графику;
- необходимо перенести дату отпуска;
- отпуск нужно продлить;
- работник желает разделить его на части;
- возникают другие изменения в отношении утвержденного графика.
Если отпуск предоставляется в сроки, определенные графиком, заявление не является обязательным.
Приказ о предоставлении отпуска
Следующим этапом является оформление приказа о предоставлении отпуска. Его можно издать по типовой форме № П-3 или по форме, утвержденной на предприятии.
В приказе необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество работника;
- структурное подразделение;
- должность;
- вид отпуска;
- рабочий год, за который он предоставляется;
- дату начала и окончания;
- количество календарных дней;
- основание для предоставления отпуска.
Работника обязательно знакомят с приказом под подпись.
Выплата отпускных
После оформления приказа бухгалтерия производит начисление отпускных.
Если работодатель не выплатил их в установленный законодательством срок, работник имеет право потребовать переноса отпуска на другой период.
Отражение в табеле
Ежегодный отпуск обязательно вносится в табель учёта рабочего времени.
Чаще всего используются следующие обозначения:
- «В» или код «08» — ежегодный основной отпуск;
- «Д» или код «09» — ежегодный дополнительный отпуск.
Правильное табелирование влияет на учет рабочего времени и оплату труда.
Заполнение личной карточки
Сведения об отпуске также вносятся в раздел V личной карточки формы № П-2.
В ней указываются:
- вид отпуска;
- период работы;
- дата начала;
- дата окончания;
- номер приказа.
Такие записи необходимо делать и в отношении внутренних совместителей.
Когда отпуск переносится или продлевается
Законодательство предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск переносится или продлевается. Это возможно в случае:
- временной нетрудоспособности работника;
- несвоевременного письменного уведомления о начале отпуска;
- несвоевременной выплаты отпускных;
- совпадения с отпуском в связи с беременностью и родами;
- совпадения с учебным отпуском.
Разделение отпуска на части
По желанию работника ежегодный отпуск можно разделить на части.
При этом одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней подряд и относиться к одному рабочему году. Как отмечают в Гоструда, не допускается формировать эти 14 дней из разных рабочих лет.
Чек-лист для работодателя
Перед оформлением ежегодного отпуска необходимо проверить,:
- предусмотрен ли отпуск графиком;
- работник был уведомлен не позднее чем за 14 календарных дней;
- получено заявление, если оно необходимо;
- издан приказ;
- начислены и выплачены отпускные;
- сделана отметка в табеле;
- внесена запись в личную карточку.
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