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Отпуск по графику или по заявлению: в чём разница и пошаговый алгоритм действий

09:43, 2 июля 2026
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Процедура включает ряд обязательных организационных и документальных этапов, а нарушение требований может стать основанием для трудовых споров, предписаний контролирующих органов или финансовых санкций.
Отпуск по графику или по заявлению: в чём разница и пошаговый алгоритм действий
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Перед предоставлением работнику ежегодного отпуска работодатель должен пройти установленный законодательством алгоритм оформления. Он предусмотрен Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об отпусках» и состоит из нескольких обязательных шагов. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила алгоритм оформления ежегодного отпуска.

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График отпусков

Оформление ежегодного отпуска начинается с утверждения графика отпусков на календарный год. При его составлении учитываются производственные потребности предприятия, пожелания работников и право отдельных категорий работников получать отпуск в удобное для них время.

График доводится до сведения работников, составляется в произвольной форме, а изменения в него допускаются при условии их надлежащего оформления.

Если работник уходит в отпуск в соответствии с графиком, закон не обязывает его подавать заявление. Основанием для издания приказа является сам график и уведомление работника.

Уведомление работника

Работодатель должен письменно уведомить работника о дате начала ежегодного отпуска не позднее чем за 14 календарных дней до его начала. Это требование действует и во время военного положения.

Для этого можно использовать отдельное письменное уведомление, служебную записку, электронный документ, корпоративную систему документооборота или иной способ, подтверждающий ознакомление работника.

Когда требуется заявление

Заявление работника требуется только в тех случаях, когда:

  • отпуск предоставляется не по графику;
  • необходимо перенести дату отпуска;
  • отпуск нужно продлить;
  • работник желает разделить его на части;
  • возникают другие изменения в отношении утвержденного графика.

Если отпуск предоставляется в сроки, определенные графиком, заявление не является обязательным.

Приказ о предоставлении отпуска

Следующим этапом является оформление приказа о предоставлении отпуска. Его можно издать по типовой форме № П-3 или по форме, утвержденной на предприятии.

В приказе необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество работника;
  • структурное подразделение;
  • должность;
  • вид отпуска;
  • рабочий год, за который он предоставляется;
  • дату начала и окончания;
  • количество календарных дней;
  • основание для предоставления отпуска.

Работника обязательно знакомят с приказом под подпись.

Выплата отпускных

После оформления приказа бухгалтерия производит начисление отпускных.

Если работодатель не выплатил их в установленный законодательством срок, работник имеет право потребовать переноса отпуска на другой период.

Отражение в табеле

Ежегодный отпуск обязательно вносится в табель учёта рабочего времени.

Чаще всего используются следующие обозначения:

  • «В» или код «08» — ежегодный основной отпуск;
  • «Д» или код «09» — ежегодный дополнительный отпуск.

Правильное табелирование влияет на учет рабочего времени и оплату труда.

Заполнение личной карточки

Сведения об отпуске также вносятся в раздел V личной карточки формы № П-2.

В ней указываются:

  • вид отпуска;
  • период работы;
  • дата начала;
  • дата окончания;
  • номер приказа.

Такие записи необходимо делать и в отношении внутренних совместителей.

Когда отпуск переносится или продлевается

Законодательство предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск переносится или продлевается. Это возможно в случае:

  • временной нетрудоспособности работника;
  • несвоевременного письменного уведомления о начале отпуска;
  • несвоевременной выплаты отпускных;
  • совпадения с отпуском в связи с беременностью и родами;
  • совпадения с учебным отпуском.

Разделение отпуска на части

По желанию работника ежегодный отпуск можно разделить на части.

При этом одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней подряд и относиться к одному рабочему году. Как отмечают в Гоструда, не допускается формировать эти 14 дней из разных рабочих лет.

Чек-лист для работодателя

Перед оформлением ежегодного отпуска необходимо проверить,:

  • предусмотрен ли отпуск графиком;
  • работник был уведомлен не позднее чем за 14 календарных дней;
  • получено заявление, если оно необходимо;
  • издан приказ;
  • начислены и выплачены отпускные;
  • сделана отметка в табеле;
  • внесена запись в личную карточку.

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