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В Украине за полгода открыли на 39 тысяч больше ФЛП, чем закрыли — какая сфера растет наиболее активно

11:31, 2 июля 2026
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Количество новых регистраций осталось почти стабильным, при этом число закрытий сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В Украине за полгода открыли на 39 тысяч больше ФЛП, чем закрыли — какая сфера растет наиболее активно
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В течение первых двух кварталов 2026 года в Украине зафиксирован рост количества физических лиц-предпринимателей: открыто на 39 214 больше ФЛП, чем прекращено деятельность.

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Как отмечают аналитики Опендатабот, за этот период 141 472 предпринимателя зарегистрировали бизнес, тогда как 102 258 ФЛП его закрыли. Количество новых регистраций осталось почти стабильным, при этом число закрытий сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наибольший чистый прирост зафиксирован в сфере образования (+3 902 ФЛП) и розничной торговли (+3 596). Также в число лидеров вошли почтовая и курьерская деятельность (+2 558), операции с недвижимостью (+2 504) и оптовая торговля (+2 391).

В то же время сокращение предпринимательской активности наблюдалось в сфере ремонта компьютеров и оборудования (–365 ФЛП), а также в сегментах охранных услуг, телекоммуникаций, сбора отходов и обработки древесины.

По регионам наибольший рост количества ФЛП зафиксирован в Киеве (+5 058), Днепропетровской (+4 284), Львовской (+4 254), Киевской (+3 756) и Одесской (+2 955) областях.

В то же время снижение предпринимательской активности наблюдалось в Донецкой (–569), Херсонской (–293) и Луганской (–93) областях.

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бизнес ФЛП

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