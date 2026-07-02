Военная пенсия под угрозой: какие документы нужно проверить перед увольнением со службы

В случае ошибки в расчетах решение можно пересмотреть или обжаловать в суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на военную пенсию зависит не только от прохождения службы, но и от правильно рассчитанного и документально подтвержденного стажа. В Сумском областном ТЦК и СП рекомендуют военнослужащим еще до увольнения проверить все документы, чтобы избежать проблем с назначением пенсии.

К выслуге лет могут засчитываться служба по контракту, военная служба во время мобилизации, срочная служба, отдельные периоды выполнения боевых задач, а также служба в особых условиях. В некоторых случаях законодательство предусматривает льготный порядок исчисления выслуги, что может повлиять как на право выхода на пенсию, так и на её размер.

Перед увольнением военнослужащим рекомендуется проверить приказы о призыве и увольнении со службы, выписки из личного дела, военный билет, справки из воинских частей, архивные документы, а также подтверждения участия в боевых действиях и выполнении специальных задач.

Если после увольнения выяснилось, что часть службы не была зачтена в стаж, необходимо получить официальное объяснение, собрать дополнительные подтверждающие документы и обратиться с заявлением о пересмотре расчета. При необходимости такое решение можно обжаловать в административном или судебном порядке.

В ТЦК отмечают, что даже несколько месяцев неучтенной службы могут повлиять как на право на получение военной пенсии, так и на размер будущих пенсионных выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.