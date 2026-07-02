  1. Общество
  2. / В Украине

Военная пенсия под угрозой: какие документы нужно проверить перед увольнением со службы

18:43, 2 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае ошибки в расчетах решение можно пересмотреть или обжаловать в суде.
Военная пенсия под угрозой: какие документы нужно проверить перед увольнением со службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на военную пенсию зависит не только от прохождения службы, но и от правильно рассчитанного и документально подтвержденного стажа. В Сумском областном ТЦК и СП рекомендуют военнослужащим еще до увольнения проверить все документы, чтобы избежать проблем с назначением пенсии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К выслуге лет могут засчитываться служба по контракту, военная служба во время мобилизации, срочная служба, отдельные периоды выполнения боевых задач, а также служба в особых условиях. В некоторых случаях законодательство предусматривает льготный порядок исчисления выслуги, что может повлиять как на право выхода на пенсию, так и на её размер.

Перед увольнением военнослужащим рекомендуется проверить приказы о призыве и увольнении со службы, выписки из личного дела, военный билет, справки из воинских частей, архивные документы, а также подтверждения участия в боевых действиях и выполнении специальных задач.

Если после увольнения выяснилось, что часть службы не была зачтена в стаж, необходимо получить официальное объяснение, собрать дополнительные подтверждающие документы и обратиться с заявлением о пересмотре расчета. При необходимости такое решение можно обжаловать в административном или судебном порядке.

В ТЦК отмечают, что даже несколько месяцев неучтенной службы могут повлиять как на право на получение военной пенсии, так и на размер будущих пенсионных выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные документы военнослужащие пенсия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Вопросы о мотивации, давлении и служебном жилье: Наталию Дорошенко одобрили судьей в Апелляционную палату ВАКС

ВСП поддержал назначение Наталии Дорошенко в Апелляционную палату ВАКС и внесет представление Президенту.

Антикоррупционная стратегия: правительственная версия делает ставку на цифровизацию и институциональную устойчивость однако обходит политические риски

Анализ альтернативной стратегии выявляет расхождения с рекомендациями Европейской Комиссии относительно реформы прокуратуры и ГБР.

АРМА в цифрах: отчет о борьбе с коррупцией и анализ реализации имущества от элитных авто Maybach до тысяч тонн пшеницы

На запрос «Судебно-юридической газеты» АРМА предоставило развернутый ответ относительно своей антикоррупционной стратегии, раскрыв механизмы отбора управителей и свежую статистику реализации имущества за последние три года.

ТЦК не может игнорировать Закон о воинской обязанности: Верховный Суд объяснил, когда статус «снят» на самом деле означает «исключен» из учета

Ошибки в старых военных билетах стали проблемой в цифровую эпоху: после внесения данных в реестр «Обериг» многие исключенные из учета украинцы неожиданно получили статус военнообязанных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]