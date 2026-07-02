Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении сети криптообменников, которые обкрадывали людей по всей Украине

Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах и изъяли наличные в различных валютах на сумму свыше 20 млн грн.

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Правоохранители разоблачили сеть криптообменников, которая под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов завладевала денежными средствами граждан. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В рамках расследования проведено более 20 обысков в семи регионах Украины.

Как отметил Генпрокурор, схему маскировали под легальный бизнес: работали сайт, система заявок, Telegram-коммуникация, использовались коды подтверждения, а также действовали пункты обмена в разных регионах страны. Все было организовано таким образом, чтобы создать впечатление реального финансового сервиса.

В то же время после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюту, ни возврат своих денежных средств.

Во время документирования преступления участники сети, как сообщил Генеральный прокурор, по той же схеме завладели 50 тысячами гривен в рамках оперативной закупки.

По данным следствия, после того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты.

После этого клиенты приходили в определенные пункты обмена, передавали деньги, которые фигуранты присваивали, а потерпевшие получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные в различных валютах на общую сумму более 20 млн грн.

В настоящее время, как сообщил Руслан Кравченко, готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

«В современном финансовом мире мошенники тоже выглядят "современно". Но обман остается обманом, даже если он оформлен как новый криптообменник. Если человек передает деньги, а взамен не получает ничего, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», — отметил Генеральный прокурор.

Он добавил, что следствие продолжается, а правоохранители устанавливают всех лиц, которые обеспечивали работу этой платформы — от организаторов до тех, кто непосредственно принимал деньги у потерпевших.

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