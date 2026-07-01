В НАГС ответили на главные вопросы относительно проведения классификации должностей госслужбы

Разъяснения помогут применению Методики проведения классификации должностей государственной службы, а также будут способствовать формированию единого подхода к ее реализации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году НАГС ежеквартально обобщает топ-5 наиболее распространенных вопросов, возникающих при проведении классификации должностей государственной службы (II квартал 2026 года).

В этот раз НАГС ответило на 5 вопросов о проведении классификации должностей государственной службы за ІІ квартал 2026 года.

Как изменить профессиональный уровень должности с VIII (среднего) на VII (высший)?

Изменение профессионального уровня должности с VIII (среднего) на VII (высший) возможно исключительно по результатам повторной классификации и при наличии оснований, определенных пунктом 2 раздела VII Методики проведения классификации должностей государственной службы.

Профессиональный уровень должности определяется с учетом ее цели, основных направлений работы, роли в организационной структуре государственного органа и критериев соответствующего уровня, определенных Каталогом.

В соответствии с пунктом 13 Каталога:

должности главных специалистов и приравненные к ним должности могут быть отнесены к VII, VIII или IX профессиональному уровню;

должности ведущих специалистов и приравненные к ним — к VIII или IX профессиональному уровню;

должности специалистов и приравненные к ним — к IX профессиональному уровню.

Таким образом, изменение должности категории «В» с VIII на VII профессиональный уровень возможно при условии изменения ее содержательного наполнения и подтверждения соответствия критериям более высокого уровня должности.

Процедура определена Методикой и предусматривает:

издание распорядительного документа (приказа) о проведении повторной классификации с указанием оснований;

обновление информации о должности (цель, основные направления работы, при необходимости — распределение рабочего времени);

рассмотрение изменений классификационным комитетом или уполномоченным структурным подразделением в случаях, определенных Методикой;

оформление результатов в сводной и сравнительной ведомостях;

направление документов в НАГС или территориальный орган НАГС в установленном порядке.

Решение относительно количества должностей государственной службы категории «В» в пределах соответствующего профессионального уровня принимает руководитель государственной службы (руководитель государственного органа) исключительно в пределах расходов на оплату труда, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

НАГС обращает внимание, что до внесения соответствующих изменений в Закон Украины «О государственной службе» равнозначной должностью государственной службы в государственном органе, который провел классификацию должностей государственной службы, определяется должность государственной службы, относящаяся к той же категории и тому же уровню должностей государственной службы с учетом юрисдикции государственного органа (Закон Украины от 11 марта 2025 года № 4282-IX).

Уровень должности учитывается при определении равнозначности должности и требует взвешенного подхода с учетом требований законодательства относительно перевода государственных служащих в условиях военного положения.

Нужно ли подавать сравнительную ведомость государственным органам, которым НАГС не согласовывает результаты проведенных классификаций должностей?

Нет, не нужно, если речь идет о государственных органах, результаты классификации должностей которых в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и Методикой не подлежат согласованию НАГС.

Такие государственные органы направляют в НАГС в порядке информирования (для учета при подготовке условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в следующем году):

сведения центрального аппарата (секретариата) в электронной форме (XLSX/XLS) относительно всех должностей государственной службы в государственном органе;

сведения обособленных подразделений или территориальных органов (со статусом или без статуса юридического лица публичного права (при наличии)) в электронной форме (XLSX/XLS) относительно всех должностей в соответствующем государственном органе;

обобщенную основную информацию о должностях в электронной форме (XLSX/XLS) относительно всех должностей в государственном органе, кроме должностей семьи «административное руководство (1)»;

информацию об ответственных за проведение классификации должностей лицах (секретаре, других работниках ответственного подразделения) с указанием контактных номеров телефонов.

Государственный орган направил в НАГС результаты повторной классификации должностей и еще не получил заключение НАГС. В это время, пока продолжается обработка, возникла необходимость в проведении еще одной повторной классификации должностей. Какие данные брать за основу: ранее согласованные или те, которые находятся на рассмотрении НАГС?

Подача в НАГС результатов двух последовательных повторных классификаций должностей одного государственного органа, оформленных разными распорядительными документами, делает невозможной их надлежащую обработку.

В соответствии с пунктом 12 раздела VI Методики датой согласования результатов классификации должностей является дата подписания письма НАГС (территориального органа НАГС) с заключением, которое не содержит замечаний. До этого момента результаты повторной классификации не считаются согласованными и не могут быть использованы в качестве основы для проведения следующей повторной классификации.

Следовательно, если во время рассмотрения НАГС результатов повторной классификации возникла необходимость провести еще одну повторную классификацию других должностей государственной службы, за основу следует брать последние согласованные результаты классификации должностей.

Чтобы обеспечить последовательную обработку документов, не рекомендуется подавать в НАГС результаты следующей повторной классификации до завершения рассмотрения предыдущей.

Проведение повторной классификации одних и тех же должностей одновременно согласно разным распорядительным документам (приказам) не допускается и требует отмены ранее изданного (пункт 11 раздела VI Методики). Одновременно с этим государственный орган отзывает ранее направленные документы. Новые документы направляются в установленном порядке.

Если секретарь классификационного комитета находится в отпуске или временно отсутствует по другим причинам, кто исполняет его обязанности?

Методика не устанавливает автоматического порядка замещения секретаря классификационного комитета на период его временного отсутствия, в частности в связи с отпуском или временной нетрудоспособностью.

Создание классификационного комитета, утверждение персонального состава и внесение изменений в него осуществляется путем издания отдельного распорядительного документа (приказа) согласно пункту 2 раздела II Методики.

Следовательно, секретарь определяется отдельным распорядительным документом (приказом) на постоянной основе из числа работников ответственного структурного подразделения и обеспечивает организационно-методическое сопровождение работы классификационного комитета (пункт 4 раздела II Методики).

При этом решение о проведении соответствующей классификации должностей оформляется отдельным распорядительным документом (приказом) согласно разделам III и VII Методики.

Для обеспечения непрерывности проведения классификации должностей в государственном органе рекомендуется в распорядительном документе (приказе) о проведении классификации должностей определять лицо, которое будет выполнять функции секретаря в случае его временного отсутствия. В таком документе целесообразно указать наименование должности, собственное имя и фамилию этого лица, а также условие выполнения им соответствующих функций, например: «на период временного отсутствия секретаря классификационного комитета».

В случае проведения заседания классификационного комитета при отсутствии секретаря, включенного в его состав, протокол заседания подписывают председатель классификационного комитета и лицо, выполнявшее функции секретаря во время такого заседания в соответствии с распорядительным документом (приказом).

Нужно ли повторное заседание классификационного комитета для учета замечаний НАГС по результатам согласования? Как происходит доработка результатов классификации должностей?

Методика не устанавливает отдельного порядка доработки результатов классификации должностей после получения заключения НАГС или территориального органа НАГС с замечаниями.

На подзаконном уровне определены лишь общие обязательные рамочные требования и процедура без вмешательства во внутренне-организационные процессы государственных органов или процессы принятия управленческих решений.

Государственный орган имеет 20 календарных дней со дня получения Заключения НАГС (с замечаниями), чтобы доработать результаты классификации должностей и/или подготовить дополнительные материалы и представить их в НАГС или территориальный орган НАГС (пункт 10 раздела VI Методики).

При этом процедура классификации должностей считается завершенной без согласования, а результаты такой классификации должностей не могут быть применены, в частности, в случае:

непредоставления государственным органом в определенный пунктом 10 настоящего раздела срок доработанных результатов классификации должностей и/или дополнительных материалов, указанных в заключении НАГС (территориального органа НАГС);

неучета государственным органом замечаний, предоставленных НАГС (территориальным органом НАГС).

Следовательно, представляется нецелесообразным, а также отсутствует обязанность или отдельная процедура проведения повторного заседания классификационного комитета, если это связано с рассмотрением и учетом замечаний НАГС, которые предоставляются по установленной форме согласно чек-листам, утвержденным Методикой.

Государственный орган может по собственной инициативе провести повторное заседание классификационного комитета в случае выявления им такой необходимости. Общий порядок и формат работы определены Методикой.

Вместе с тем рекомендуем рассматривать возможность проведения повторного заседания в случаях, когда во время доработки возникла необходимость определить другую семью или уровень должности, которые не соответствуют последним согласованным результатам классификации либо ранее одобренным классификационным комитетом. В таком случае речь уже идет не об учете замечаний НАГС, а о принятии нового решения относительно результатов классификации по соответствующей должности.

Следовательно, если государственный орган соглашается с замечаниями НАГС и дорабатывает результаты классификации должностей в соответствии с ними, повторное заседание классификационного комитета не является необходимым. Если же в процессе доработки возникает необходимость определить иной результат классификации, который ранее не рассматривался и не был поддержан классификационным комитетом, вопрос рекомендуется вынести на повторное рассмотрение классификационного комитета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.