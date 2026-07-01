Какие документы необходимо подготовить иностранцу для регистрации брака в Украине: список

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы или удостоверены апостилем.

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Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины предоставило разъяснение относительно документов, которые необходимо подготовить для государственной регистрации брака.

Там напомнили, что в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, для подачи заявления о государственной регистрации брака иностранец должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий законность пребывания на территории Украины.

«Если лицо ранее состояло в браке, дополнительно подается документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (свидетельство о расторжении брака, решение суда, свидетельство о смерти одного из супругов и т. п.)», — отметили в ведомстве.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы или удостоверены апостилем, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Также все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык.

Согласно статье 79 Закона Украины «О нотариате», подлинность подписи переводчика на переводе документа удостоверяется нотариусом.

«Рекомендуем заранее проверить правильность перевода личных данных. Написание фамилии и имени должно совпадать с другими украинскими документами лица, если они уже оформлялись в Украине», — добавили в Минюсте.

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