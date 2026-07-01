НКЦБФР разрешила профессиональным участникам рынка передавать отдельную работу на аутсорсинг

Даже если компания передала внутренний аудит или ИТ на аутсорсинг, перед клиентами и Комиссией за конечный результат все равно отвечает именно она.

Фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что одобрила новые правила, которые позволят профессиональным участникам рынков официально привлекать сторонних специалистов или компании для выполнения отдельных задач (то есть пользоваться услугами аутсорсинга).

Новые правила устанавливают четкие требования: внешний исполнитель должен иметь достаточно ресурсов, квалифицированный персонал и безупречную деловую репутацию. Его профиль деятельности должен соответствовать той работе, которая ему поручается.

«Это важный шаг в приближении украинского законодательства к стандартам ЕС. Благодаря прозрачным правилам компании смогут легально оптимизировать свои расходы, не нарушая интересов инвесторов», — говорится в заявлении.

Главный принцип новых требований: можно привлекать сторонних исполнителей, но нельзя перекладывать на них ответственность. Даже если компания передала внутренний аудит или ИТ на аутсорсинг, перед клиентами и Комиссией за конечный результат все равно отвечает именно она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.