Мобилизованным предлагают выплачивать компенсацию за аренду жилья наравне с контрактниками

Мобилизованные, которые арендуют жилье во время службы, могут получить право на такую же компенсацию, как и контрактники.

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Мобилизованные военнослужащие могут получить право на ежемесячную денежную компенсацию за поднаем (наем) жилья наравне с военнослужащими по контракту. Инициатива предусматривает внесение изменений в постановление правительства, чтобы устранить различия в социальных гарантиях для военных, которые выполняют одинаковые боевые и служебные задачи, но в настоящее время имеют разные жилищные права.

Мобилизованные сейчас не получают компенсацию за аренду жилья

В Кабинет Министров обращаются с петицией №41/010280-26эп о предоставлении мобилизованным военнослужащим права на получение ежемесячной денежной компенсации за поднаем (наем) жилых помещений.

В обращении отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 26 июня 2013 года №450 «О размере и порядке выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений» такую компенсацию сегодня могут получать только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также кадровые офицеры.

В то же время военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации, несмотря на выполнение аналогичных боевых и служебных задач в условиях военного положения, права на такую выплату не имеют.

С какими проблемами сталкиваются мобилизованные военнослужащие

Как отмечает автор петиции, многие мобилизованные военнослужащие вынуждены перемещаться вместе с воинскими частями или проходить службу за пределами своего постоянного места жительства.

Если в казармах или общежитиях нет свободных мест, они вынуждены арендовать жилье для себя или своих семей за собственный счет.

По мнению автора, это создает значительную финансовую нагрузку на семьи военнослужащих, снижает уровень их социальной защиты и ставит мобилизованных в неравные условия по сравнению с контрактниками.

Какие именно изменения предлагают внести в постановление Кабмина

Для устранения этой разницы предлагается:

инициировать внесение изменений в постановление Кабинета Министров от 26 июня 2013 года №450 «О размере и порядке выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений»;

распространить действие данного Порядка на военнослужащих, призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период;

ввести для мобилизованных такой же механизм подачи рапортов и выплаты компенсации за поднаем жилья, который уже действует для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Почему инициатор считает изменения необходимыми

Обеспечение равных жилищных прав для всех категорий военнослужащих является важным шагом для поддержки морально-психологического состояния защитников Украины и их семей.

По мнению автора, распространение компенсации за аренду жилья на мобилизованных поможет обеспечить одинаковые социальные гарантии для военнослужащих независимо от формы прохождения службы и устранить существующее правовое неравенство.

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