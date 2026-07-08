  1. В Украине

Мобилизованным предлагают выплачивать компенсацию за аренду жилья наравне с контрактниками

14:09, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мобилизованные, которые арендуют жилье во время службы, могут получить право на такую же компенсацию, как и контрактники.
Мобилизованным предлагают выплачивать компенсацию за аренду жилья наравне с контрактниками
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мобилизованные военнослужащие могут получить право на ежемесячную денежную компенсацию за поднаем (наем) жилья наравне с военнослужащими по контракту. Инициатива предусматривает внесение изменений в постановление правительства, чтобы устранить различия в социальных гарантиях для военных, которые выполняют одинаковые боевые и служебные задачи, но в настоящее время имеют разные жилищные права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Мобилизованные сейчас не получают компенсацию за аренду жилья

В Кабинет Министров обращаются с петицией №41/010280-26эп о предоставлении мобилизованным военнослужащим права на получение ежемесячной денежной компенсации за поднаем (наем) жилых помещений.

В обращении отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 26 июня 2013 года №450 «О размере и порядке выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений» такую компенсацию сегодня могут получать только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также кадровые офицеры.

В то же время военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации, несмотря на выполнение аналогичных боевых и служебных задач в условиях военного положения, права на такую выплату не имеют.

С какими проблемами сталкиваются мобилизованные военнослужащие

Как отмечает автор петиции, многие мобилизованные военнослужащие вынуждены перемещаться вместе с воинскими частями или проходить службу за пределами своего постоянного места жительства.

Если в казармах или общежитиях нет свободных мест, они вынуждены арендовать жилье для себя или своих семей за собственный счет.

По мнению автора, это создает значительную финансовую нагрузку на семьи военнослужащих, снижает уровень их социальной защиты и ставит мобилизованных в неравные условия по сравнению с контрактниками.

Какие именно изменения предлагают внести в постановление Кабмина

Для устранения этой разницы предлагается:

  • инициировать внесение изменений в постановление Кабинета Министров от 26 июня 2013 года №450 «О размере и порядке выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений»;
  • распространить действие данного Порядка на военнослужащих, призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период;
  • ввести для мобилизованных такой же механизм подачи рапортов и выплаты компенсации за поднаем жилья, который уже действует для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Почему инициатор считает изменения необходимыми

Обеспечение равных жилищных прав для всех категорий военнослужащих является важным шагом для поддержки морально-психологического состояния защитников Украины и их семей.

По мнению автора, распространение компенсации за аренду жилья на мобилизованных поможет обеспечить одинаковые социальные гарантии для военнослужащих независимо от формы прохождения службы и устранить существующее правовое неравенство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины петиция компенсация мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Почему грубая неосторожность потерпевшего не освобождает УЗ от компенсации и зачем доказывать умысел потерпевшего — практика Верховного Суда

Может ли железная дорога избежать выплаты компенсаций, ссылаясь на сознательный риск пешехода.

Электронная переписка в уголовном процессе: когда официальная коммуникация становится доказательством вины

Использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]