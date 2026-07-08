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Подарки для госслужащих: какие правила действуют во время военного положения и что предусматривает закон

15:30, 8 июля 2026
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Государственным служащим напомнили об ограничениях получения подарков, случаях, когда их разрешено принимать, и ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства.
Подарки для госслужащих: какие правила действуют во время военного положения и что предусматривает закон
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Государственная служба основывается на принципах законности, добросовестности, профессионализма, политической беспристрастности и служения государству и обществу. В соответствии с Законом Украины «О государственной службе» государственные служащие обязаны действовать исключительно в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины, а также соблюдать нормы этического поведения и требования антикоррупционного законодательства.

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Одной из важных гарантий предотвращения коррупции являются установленные законом ограничения на получение подарков. Как напомнили в Херсонском апелляционном суде, статья 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции» запрещает лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, непосредственно либо через других лиц требовать, просить или принимать подарки для себя или близких лиц, если такие подарки связаны с выполнением служебных полномочий либо предоставляются подчиненными.

Отмечается, что законодательство допускает получение подарков, соответствующих общепринятым представлениям о гостеприимстве. При этом их стоимость не должна превышать двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за один раз, а совокупная стоимость подарков от одного лица или группы лиц в течение года — четырех прожиточных минимумов. Такие ограничения прямо предусмотрены частью второй статьи 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Вместе с тем указанные ограничения не распространяются на подарки от близких лиц, общедоступные скидки на товары и услуги, общедоступные выигрыши, призы, премии и бонусы. При этом понятие «близкие лица» определено статьей 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а круг лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, — статьей 3 этого Закона.

Если государственный служащий получил предложение подарка или неправомерной выгоды, он обязан действовать в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О предотвращении коррупции»: отказаться от предложения, по возможности установить личность лица, которое его сделало, привлечь свидетелей и безотлагательно письменно сообщить непосредственному руководителю либо специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции.

Дополнительно правила служебного поведения определяются Общими правилами этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, утвержденными приказом НАГС от 5 августа 2016 года № 158. Они предусматривают обязанность должностных лиц действовать добросовестно, беспристрастно, избегать конфликта интересов и не использовать служебное положение в личных интересах.

Нарушение установленных законом ограничений на получение подарков влечет административную ответственность по статье 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф с конфискацией подарка, а при повторном нарушении в течение года — штраф, конфискацию подарка и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Таким образом, соблюдение правил получения подарков — это не формальность, а важная составляющая добросовестной государственной службы, предотвращения конфликта интересов и сохранения доверия граждан к органам государственной власти.

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госслужащие Украина госслужба

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