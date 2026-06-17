Повторна ідентифікація пенсіонерів за кордоном: на що звернути увагу до 31 грудня

Чи доведеться знову проходити ідентифікацію до кінця року, якщо пройшли її в цьому році.

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Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які тимчасово проживають за кордоном.

У відомстві зазначають, що пенсіонери та їхні родичі часто звертаються із запитаннями про необхідність повторного проходження ідентифікації протягом одного року.

Згідно зі статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії особам, які тимчасово перебувають за межами України, здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

У ПФУ пояснили, що якщо пенсіонер уже пройшов ідентифікацію у поточному році і його особу було належним чином підтверджено, повторно проходити процедуру до кінця року не потрібно.

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