Повторна ідентифікація пенсіонерів за кордоном: на що звернути увагу до 31 грудня
Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які тимчасово проживають за кордоном.
У відомстві зазначають, що пенсіонери та їхні родичі часто звертаються із запитаннями про необхідність повторного проходження ідентифікації протягом одного року.
Згідно зі статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії особам, які тимчасово перебувають за межами України, здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.
У ПФУ пояснили, що якщо пенсіонер уже пройшов ідентифікацію у поточному році і його особу було належним чином підтверджено, повторно проходити процедуру до кінця року не потрібно.
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